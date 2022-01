Les bons vœux de Didier Deschamps aux supporters de l'équipe de France

En ce 1er janvier 2022, de nombreuses personnalités du football adressent leurs bons vœux à leurs supporters. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, n'a pas dérogé à la règle et il demande même aux supporters de soutenir plus que jamais l'équipe de France.

« Chères supportrices et chers supporters, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2022. Nous avons besoin de vous. On a toujours eu besoin de vous. Sur l'année qui s'annonce avec la Coupe du monde qui nous attend en fin d'année, votre soutien sera très important. Je compte sur vous, les joueurs comptent sur vous. Prenez bien soin de vous et des vôtres, à très bientôt », a ainsi souhaité Didier Deschamps.

Un beau message au ton rassembleur car effectivement, du 21 novembre au 18 décembre prochain, l'équipe de France tentera de conserver sa couronne de champion du monde lors du Mondial organisé au Qatar.

Les Bleus connaîtront leurs adversaires de la phase de groupes lors du tirage au sort qui sera effectué le 1er avril.