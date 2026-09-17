Bonne nouvelle : une chaîne arabe en clair diffuse la Supercoupe d'Espagne

Dans une nouvelle réjouissante et longtemps attendue par les amateurs de football espagnol dans le monde arabe, un réseau de chaînes arabes en clair a officiellement annoncé l'acquisition des droits de diffusion de la prochaine édition de la Supercoupe d'Espagne 2027, mettant ainsi fin au monopole des chaînes cryptées et ramenant la compétition gratuitement dans chaque foyer arabe.

Le réseau de chaînes satellitaires en clair MBC, détenteur des droits de diffusion de la compétition, a confirmé qu'il retransmettra tous les matchs de la Supercoupe d'Espagne en direct et gratuitement pour le téléspectateur arabe.

Cette édition revêt un caractère exceptionnel et se distingue des années précédentes, puisqu'il a été officiellement décidé de délocaliser la compétition hors d'Arabie saoudite, qui l'avait accueillie ces dernières saisons, pour qu'elle se dispute cette fois en Turquie.

La compétition verra la participation de quatre équipes : le FC Barcelone, champion du Championnat d'Espagne, le Real Madrid, vice-champion de la Liga, la Real Sociedad, vainqueur de la Coupe du Roi, et l'Atlético Madrid, finaliste de la Coupe.

La Fédération espagnole a dévoilé le calendrier des matchs de cette compétition explosive : la première demi-finale opposera le FC Barcelone à l'Atlético Madrid le 2 février, tandis que la seconde confrontation réunira le Real Madrid et la Real Sociedad le 3 février, la grande finale étant prévue le 6 février.

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