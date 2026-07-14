Bonne nouvelle pour l’Angleterre : Declan Rice est remis de sa gastro-entérite et pourra tenir son poste de titulaire mercredi en demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine.

Selon Sky Sports, le milieu de terrain s’est remis de ses problèmes gastriques et est désormais prêt à débuter face à l’Argentine.

Il y a dix jours, le milieu de terrain avait souffert d’un problème gastrique après le huitième de finale face au Mexique.

L’entraîneur Thomas Tuchel avait alors révélé que le milieu de terrain avait dû rester alité pendant trois jours avant d’affronter la Norvège en quarts de finale.

Lors des séances d’entraînement précédant la rencontre face au Mexique, le milieu de terrain d’Arsenal semblait pourtant en forme, mais les médecins de la Fédération anglaise avaient limité son temps de jeu à 45 minutes contre la Norvège, en raison de la chaleur et de l’humidité accablantes de Miami, équivalentes à une température ressentie de 44 °C.

Après la victoire aux tirs au but face à la Norvège, le milieu d’Arsenal est apparu très fatigué devant la presse, mais Tuchel a révélé en conférence d’après-match que Rice voulait déjà repartir au combat dès la mi-temps.

« Nous savions que Declan souffrait », a expliqué Tuchel. « Il nous avait donné son feu vert pour continuer, au moins jusqu’à la prochaine pause hydratation, mais je me suis dit que si la rencontre allait jusqu’à 120 minutes et qu’Elliot Anderson n’était pas encore entré, nous risquions de nous retrouver en difficulté pour les remplacements. »

Il a ajouté : « C’est pourquoi nous avons pris la décision difficile de remplacer Declan à ce moment-là, et cette décision s’est avérée judicieuse, car Elliot a pu disputer l’intégralité des 120 minutes ; sinon, nous aurions eu un problème. »

Selon les dernières informations, Rice serait désormais complètement rétabli et aurait pris part sans difficulté à la séance d’entraînement à huis clos organisée hier à Kansas City, sa première séance complète depuis la victoire contre la Norvège.

Aucun doute, donc, sur sa présence dans le onze de départ face au tenant du titre.