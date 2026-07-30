Le Brésilien Raphinha, star du Barça, s'est totalement remis de sa blessure aux ischio-jambiers du genou droit, après avoir disputé seulement deux matchs lors de la Coupe du monde, dont la sélection de la Seleção a été éliminée en huitièmes de finale face à la Norvège.

Raphinha est arrivé hier, mercredi, au camp d'entraînement de l'équipe catalane dans le parc de St. George's en Angleterre, et avant la première des deux séances d'entraînement prévues par l'entraîneur Hansi Flick aujourd'hui, jeudi, ses coéquipiers l'ont accueilli par un salut amical et traditionnel. Le joueur brésilien a ensuite achevé la première partie de la séance avec le groupe, puis a poursuivi l'entraînement de façon individuelle, selon le journal «Mundo Deportivo ».

Il convient de noter que le reste des coéquipiers de Raphinha au sein de l'équipe catalane a déjà repris le travail depuis près de deux semaines, si bien que le Brésilien doit augmenter progressivement sa charge de travail.

La séance matinale du Barça s'est distinguée par un accent mis sur la condition physique, et Benjamin Kugel, le nouvel entraîneur physique, a dirigé la séance au début, avant que les joueurs ne commencent à s'entraîner avec le ballon.

Rafa Yuste, vice-président sportif du FC Barcelone, était arrivé au camp d'entraînement la nuit dernière et a assisté à la séance d'entraînement aux côtés de Bojan Krkić, coordinateur des affaires footballistiques, et d'Alejandro Echevarría, membre de la commission sportive.