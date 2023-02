Bonne nouvelle pour le Bayern Munich et le Sénégal : Sadio Mané est de retour

Blessé en novembre 2022, Sadio Mané s'apprête à faire son grand retour sur les terrains.

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux supporters du Bayern Munich et de l'équipe du Sénégal : l'attaquant Sadio Mané a pris part ce dimanche 19 février 2023 à son premier entraînement collectif avec le club munichois.

La joie de Sadio Mané

« Cette sensation est juste fantastique » a déclaré le joueur dans une vidéo postée sur Twitter par le club allemand.

Sadio Mané avait été blessé au péroné lors du match entre le Bayern Munich et le Werder Brême le 8 novembre 2022. Cette blessure avait privé le joueur de la Coupe du monde au Qatar. Sans sa star, le Sénégal avait été éliminé lors des huitièmes de finale par l'Angleterre.

Après sa blessure, Sadio Mané a repris la course le 24 janvier 2023 avant de retoucher le ballon une semaine plus tard. Et ce dimanche, il a pu regoûter aux joies de l'entraînement collectif.

De grands rendez-vous attendent Sadio Mané

Son retour est une excellente nouvelle pour le Bayern Munich qui jouera le 26 février prochain contre l'Union Berlin un match très important dans la course au titre puisque les deux équipes occupent les deux premières places du classement.

Sadio Mané pourra également participer aux huitièmes de finale retour de la Ligue des champions contre le PSG, le 8 mars. A l'aller, le Bayern Munich s'est imposé 1-0 et est en ballotage favorable.

Le rétablissement de Sadio Mané est aussi un soulagement pour les Sénégalais. En mars prochain, les Lions de la Téranga vont disputer deux matches des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023 (qui aura lieu en Côte d'Ivoire de janvier à février 2024).

Placé dans le groupe L des éliminatoires, le Sénégal a remporté ses deux premiers matches (contre le Bénin et le Rwanda) et affrontera en mars le Mozambique deux fois de suite.

Sadio Mané a déjà marqué 4 buts dans ces éliminatoires et il compte bien qualifier son pays pour la phase finale de la CAN 2023 dont le Sénégal est le tenant du titre.