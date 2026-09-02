Le FC Barcelone a reçu une bonne nouvelle avant le match du club catalan face à Valence, dimanche prochain, lors de la quatrième journée de la Liga.

Selon le journal « Sport », le joueur Gavi reprendra le travail sur le terrain demain jeudi, et il devrait disputer une partie importante de la séance d'entraînement aux côtés du reste de ses coéquipiers.

Cette étape représente une avancée importante dans le processus de rétablissement de Gavi, après l'inquiétude vécue par le joueur à la suite du coup subi lors de la première journée de la Liga face à Elche.

Gavi a reçu un coup violent à la jambe droite au cours de la rencontre, et a ensuite commencé à ressentir une certaine gêne, ce qui a conduit le staff médical à le sortir du terrain à titre de précaution.

L'inquiétude était grande, car la blessure est survenue à la jambe même où il avait subi sa grave blessure, une rupture du ligament croisé antérieur. Cependant, les examens qu'il a passés par la suite ont écarté toute blessure grave et ont confirmé qu'il ne s'agissait que d'une contusion.

Depuis, Gavi a poursuivi un programme d'entraînement spécifique afin de se débarrasser complètement des douleurs.

Le Barça n'a pas l'intention de précipiter le retour de Gavi, la priorité étant de lui faire retrouver progressivement ses sensations de jeu, et il n'est pas exclu qu'il voyage avec l'équipe à Mestalla pour affronter Valence.

Le retour de Gavi revêt une importance particulière pour l'entraîneur Hans Flick, dans la mesure où il fait partie des éléments essentiels, aussi bien par ce qu'il apporte sur le terrain que par son importance dans le vestiaire.

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