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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Bonne nouvelle au sein du Barça avant le choc face à Valence

FC Valence vs FC Barcelone
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Gavi
Espagne

Le FC Barcelone a reçu une bonne nouvelle avant le match de la formation catalane face à Valence, dimanche prochain, lors de la quatrième journée de la Liga.

Selon le journal "Sport", le joueur Gavi reprendra le travail sur le terrain demain jeudi, et il devrait disputer une partie importante de la séance d'entraînement aux côtés du reste de ses coéquipiers.

Cette étape représente un progrès important dans le processus de rétablissement de Gavi, après l'inquiétude qu'a connue le joueur à la suite du coup qu'il a reçu lors de la première journée de la Liga face à Elche.

Gavi a reçu un coup violent à la jambe droite au cours du match, avant de commencer à ressentir une certaine gêne, ce qui a conduit le staff médical à décider, à ce moment-là, de le sortir du terrain par mesure de précaution.

L'inquiétude était grande, étant donné que la blessure est survenue à la même jambe où il avait subi sa grave blessure, une rupture du ligament croisé antérieur, mais les examens auxquels il s'est ensuite soumis ont écarté la présence d'une blessure grave et ont confirmé qu'il ne s'agissait que d'une contusion.

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Depuis lors, Gavi a poursuivi un programme d'entraînement spécifique afin de se débarrasser complètement des douleurs.

Le Barça n'a pas l'intention d'accélérer la date de retour de Gavi ; la priorité est qu'il retrouve progressivement ses sensations de jeu, et il n'est pas exclu qu'il voyage avec l'équipe jusqu'à Mestalla pour affronter Valence.

Le retour de Gavi revêt une importance particulière pour l'entraîneur Hansi Flick, dans la mesure où il fait partie des éléments essentiels, tant par ce qu'il apporte sur le terrain que par son importance au sein du vestiaire.

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