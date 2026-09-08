Que se serait-il passé si Neymar avait porté le maillot du Real Madrid plutôt que celui du Barça ? Une question hypothétique dont la réponse a été dévoilée par un témoignage stupéfiant venu de l'intérieur des murs de Valdebebas.

Dans un aveu que personne n'attendait, l'un des enfants de la génération dorée du Real Madrid Castilla a révélé que la star brésilienne n'était plus qu'à un pas de devenir joueur de la Maison Blanche, avant de décider elle-même de rentrer au Brésil.

Un témoignage venu du cœur de la Castilla

Alex Fernandez, actuellement joueur du club émirati de Dibba Al Hisn et l'une des figures les plus marquantes de l'âge d'or de la Castilla aux côtés de Morata, Carvajal et Sarabia, était le dernier invité du podcast « El After de Post United » sur YouTube.

Et lorsqu'on l'a interrogé sur les joueurs qu'il avait affrontés à la Castilla et qui sont ensuite devenus des stars dans de grands clubs rivaux, sa réponse a surpris tout le monde.

Fernandez a déclaré : « Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Neymar est venu passer des tests de performance avec nous, Pablo Sarabia, Dani Carvajal et d'autres étaient présents. Il est resté ici deux ou trois semaines. »

Il a ajouté : « C'est vrai qu'il n'était pas le Neymar que l'on connaît aujourd'hui, la star mondiale, mais on pouvait déjà apercevoir des éclairs de son talent. »

Reprodução/Redes Sociais

La décision du retour, depuis le Brésil

Fernandez a révélé que Neymar devait accompagner l'équipe à un tournoi international, avant que tout ne bascule soudainement.

Il a poursuivi : « Il devait venir avec nous à un tournoi international. Et trois semaines plus tard, on nous a dit : non, non, il a décidé de rester au Brésil. Et bien sûr, à cet âge-là, on ne demande d'explications sur rien. »

Il a précisé que la décision ne venait pas de la direction du Real Madrid, qui tenait à son talent, mais qu'il s'agissait d'un choix personnel du joueur et de son entourage.

Il a ajouté : « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il a dit que c'était bien trop tôt. Je me souviens que le Real Madrid le voulait, mais le jeune homme a décidé de rentrer au Brésil. »

Sarabia était la vraie star

Alex Fernandez a conclu son propos par une remarque frappante qui reflète l'ampleur des talents présents dans cette génération : « Le meilleur joueur de cette génération, c'était Pablo Sarabia. C'est lui qui faisait la différence en toutes circonstances, même lorsque Neymar est venu. »