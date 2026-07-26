Le journaliste espagnol Tomás Roncero a salué les mouvements exceptionnels du Real Madrid sur le marché des transferts estival en cours, affirmant que le recrutement du jeune ailier ivoirien Yan Diomande représente un renfort de qualité qui pourrait préparer le départ de la star brésilienne Vinicius Junior, tandis qu'il a estimé que la venue de Rodri en provenance de Manchester City serait le véritable « couronnement » des efforts du club merengue.

Dans son analyse des mouvements du Real Madrid via la célèbre émission de radio « El Larguero », Roncero a affirmé que le club merengue, qui a renforcé ses rangs avec les arrivées de José Mourinho, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva et Cucurella, poursuit des changements radicaux en vue de la saison prochaine, soulignant que Diomande, âgé de 19 ans, possède un potentiel immense apparu clairement lors de la dernière Coupe du monde.

Diomande, alternative à Olise et successeur de Vinicius

Roncero a déclaré : « Pendant la Coupe du monde, Diomande m'est apparu comme un joueur intéressant, doté d'un potentiel immense et qui pourrait être le successeur de Vinicius. Cela montre que le Real Madrid a renoncé à Michael Olise, et que Diomande est leur plan B. »

Il a ajouté sur un ton inquiet : « Je suis l'un des plus grands admirateurs de Vinicius et j'espère qu'il restera même si Diomande arrive, mais je ne suis pas naïf ; je pense que l'arrivée de l'Ivoirien pourrait signifier le départ du Brésilien », faisant allusion à la possibilité d'un transfert de Vinicius vers Arsenal, qui a manifesté un grand intérêt pour lui.

La discrétion des transactions, l'arme du Real

Le journaliste a salué la discrétion totale avec laquelle le Real Madrid traite ses transferts, déclarant : « J'apprécie que le Real Madrid conclue des transactions qui ne fuitent pas dans la presse. Par exemple, personne n'était au courant du transfert de Cucurella, et je pense que s'il avait fuité, Chelsea aurait demandé une somme plus importante, et au final, le club aurait été le perdant. »

Rodri, le transfert de rêve écarté

Malgré ses éloges pour les transferts conclus, Roncero a affirmé que le Real Madrid manque encore de « la touche finale » qui ferait de ce mercato le meilleur depuis des années, à savoir le recrutement de Rodri en provenance de Manchester City, déclarant : « Je pense que c'est un transfert exceptionnel qui reflète l'acceptation de leur échec de l'an dernier, car aucun des quatre joueurs recrutés l'été dernier n'a participé à la Coupe du monde, ce qui signifie qu'ils ont commis une erreur. »

Il a ajouté avec enthousiasme : « Rodri est un transfert qui a suscité un immense enthousiasme populaire à tous les niveaux : il a été le meilleur joueur de la Coupe du monde, il sera le prochain vainqueur du Ballon d'Or, c'est un Espagnol de Madrid qui aspire à rejoindre le Real Madrid, et il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat. Si Rodri arrive, le club pourra tout gagner. Je parie que s'il était présenté à Bernabéu, le stade serait bondé de supporters. »

3 candidats au départ

Concernant les départs éventuels, Roncero a prédit le départ d'au moins 3 joueurs, déclarant : « Mastantuono n'a pas sa place ici et doit être prêté. Si un club de Premier League offre 60 ou 70 millions, je vendrais Camavinga. Je pense que Mastantuono et Camavinga, en plus de Gonzalo ou Endrick, partiront. »

Il a conclu sur un ton empreint d'émotion : « J'ai des sentiments particuliers pour Gonzalo et je veux qu'il reste au Real Madrid, mais je comprends son besoin de jouer régulièrement. »