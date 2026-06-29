Bombe dans le camp argentin : Julian Álvarez n’est pas le « partenaire de Messi »

La star argentine Sergio Agüero a créé une véritable bombe au sein du camp argentin en exprimant son soutien inconditionnel à Lautaro Martínez dans la lutte pour le poste de numéro 9, affirmant que Julián Álvarez « n'est pas un attaquant de pointe au sens traditionnel du terme ».

Ses déclarations ont fait l’effet d’une bombe dans le débat houleux sur l’identité du partenaire de Messi en attaque, à l’approche des phases à élimination directe de la Coupe du monde.

Agüero a déclaré dans l’émission « La Casa del Con » sur ESPN Argentine : « Si j’étais l’entraîneur, je ferais jouer Lautaro comme titulaire à chaque match, même s’il ne marquait pas. »

Il a ajouté avec fermeté : « Je pense que l’Argentine a besoin d’un attaquant pur, et Julian, à mon avis, n’est pas un attaquant pur au sens traditionnel du terme. »

Il n’a toutefois pas dévalorisé la star de l’Atlético de Madrid, lui attribuant simplement un rôle différent : « Julián peut jouer sur l’aile, comme deuxième attaquant, et il peut aussi évoluer aux côtés de Leo. »

Il a conclu en exprimant son soutien à Martínez : « Je suis content du but de Lautaro, car cela lui donne davantage confiance en tant qu’attaquant pour le prochain match. »

Les propos du « Kun » alimentent un débat qui divise l’Argentine depuis le début du tournoi : qui doit porter le maillot numéro 9 ?

Pour l’instant, les statistiques penchent en faveur de Lautaro : trois titularisations en phase de groupes, 180 minutes jouées et un but inscrit contre la Jordanie. De son côté, Alvarez totalise 142 minutes sans encore trouver le chemin des filets.