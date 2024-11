Bologne - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Bologne et Monaco seront aux prises mardi pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Les journées s’enchainent dans cette édition de Ligue des Champions au nouveau format. Deux semaines après la troisième journée, la compétition entame son quatrième chapitre ce mardi. Une journée qui offre également des affiches alléchantes comme c’est le cas depuis le début de la nouvelle version de la C1. L’un des chocs de ce mardi oppose l’AS Monaco au club italien de Bologne.

Bologne veut lancer enfin sa campagne européenne

L’apprentissage en Ligue des Champions ne se passe pas de la meilleure des manières pour Bologne. Après trois journées, le club italien n’a toujours remporté aucun match et affiche un bilan d’un nul et deux défaites. Pire, les Rossoblu n’ont encore marqué le moindre but sur la scène européenne cette saison. Des chiffres que Bologne compte améliorer contre Monaco, ce mardi. Les hommes de Vincenzo Italiano peuvent s’appuyer sur leurs deux dernières victoires consécutives en Serie A contre Cagliari (0-2) et Lecce (1-0) pour lancer enfin leur campagne en C1.

Monaco doit regagner confiance

De son côté, Monaco est l’une des sensations de ce début de saison en Ligue des Champions. Le club du Rocher est invaincu après trois journées avec un bilan de deux victoires et un nul. Mais depuis son dernier succès contre l’Etoile Rouge de Belgrade (5-1), l’ASM n’a plus gagné en Ligue 1 avec deux défaites de suite contre Nice (2-1) et Angers (0-1). L’enjeu des hommes d’Adi Hutter pour le choc contre Bologne est donc de conserver leur invincibilité en C1 et regagner confiance en vue des prochaines échéances en championnat.

Horaire et lieu du match

Bologne - Monaco

4e journée de Ligue des Champions

Lieu : Stadio Renato Dell’Ara

A 21h française

Les compos probables du match Bologne - Monaco

Bologne : Skorupski – Posch, Beukema, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro – Orsolini, Odgaard, Ndoye – Castro

Monaco : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique – Camara, Magassa – Akliouche, Minamino, Golovin – Embolo

Sur quelle chaîne suivre le match Bologne - Monaco ?

La rencontre entre Bologne et l’AS Monaco sera à suivre ce mardi 05 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.