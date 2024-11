Bologne - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Bologne vs Lille

Bologne et Lille s’affrontent, mercredi, pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Démarrée mardi, la cinquième journée de la Ligue des Champions s’achève ce mercredi avec de nouvelles belles affiches. Au programme, un alléchant choc entre le LOSC et Bologne, deux équipes sur des trajectoires différentes cette saison.

Bologne dans le dur

L’apprentissage continue d’être aussi dur pour Bologne. Après quatre journées, le club italien n’a toujours remporté le moindre match avec un bilan d’un nul et trois défaites. Pire, les Rossoblu n’ont toujours pas fait trembler les filets da ns cette campagne de Ligue des Champions. Après sa défaite contre Monaco lors de la dernière journée (0-1), Bologne (32e, 1 pt) va essayer de lancer enfin sa campagne européenne face à un autre club français, Lille, ce mercredi. Une tâche qui s’annonce difficile alors qu’une défaite face aux Dogues scellerait définitivement le sort des hommes de Vincenzo Italiano.

Lille serein avant Bologne

De son côté, Lille (17e, 7pts) s’est bien repris après sa défaite contre le Sporting Lisbonne lors de la première journée (2-0). Les Dogues ont ensuite enchainé des victoires face au Real Madrid (1-0) et l’Atlético Madrid (1-3) avant de tenir en échec la Juventus lors de la journée précédente (1-1). C’est donc sur cette belle dynamique que les hommes de Bruno Genesio comptent poursuivre face à Bologne, mercredi.

Horaire et lieu du match

Bologne – Lille

5e journée de Ligue des Champions

Lieu : Stadio Renato Dell’Ara

A 21h, heure française

Les compos probables du match Bologne - Lille

Bologne : Ravaglia – Posch, Beukema, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro – Orsolini, Fabbian, Karlsson – Dallinga

Lille : Chevalier – Gudmundsson, Diakité, Alexsandro, Mandi – André, Mukau – Sahraoui, Angel Gomes, Zhegrova – David

Sur quelle chaîne suivre le match Bologne - Lille ?

La rencontre entre Bologne et le LOSC sera à suivre ce mercredi 27 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.