Boghossian regrette le départ de Larguet

Alain Boghossian, l’ancien milieu de terrain de l’OM, estime que Nasser Larguet aurait mérité de continuer à son poste d’entraineur.

Dimanche, lors du duel face à Lyon en championnat, Nasser Larguet devrait connaitre sa dernière rencontre sur le banc de l’Olympique de Marseille. Après cette partie, il abandonnera son poste à Jorge Sampaoli.

Le responsable du centre de formation du club aura réalisé un intérim plutôt convaincant à la tête de l’équipe, limitant au maximum la casse en championnat avec un seul revers concédé en cinq matches joués. Certains auraient même aimé le voir poursuivre dans cette fonction.

C’est le cas notamment d’Alain Boghossian, l’ex-international français et ancien joueur de l’équipe phocéenne. « Nasser est une personne droite, humble, qui mérite tout le respect. Se retrouver à ce poste n'est peut-être pas ce qu'il attendait, mais je suis content pour lui qu'il touche le très haut niveau », a-t-il confié dans un entretien à La Provence.

Le champion du monde 98 aurait aimé voir son ami poursuivre, mais il reconnait que c’est peut-être mieux qu’il passe le témoin : « C'est vrai, il n'avait pas la vocation à remplacer le numéro 1 même s'il a ses diplômes ».

« Ce n’est jamais facile de reprendre équipe malade »

Boghossian a passé ses diplômes avec Larguet et il se souvient très bien de cette période : "Depuis notre diplôme, on ne s'est jamais quitté avec Nasser. On est toujours resté en contact, on s'est parlé assez souvent et croisé sur certains matches. Je l'ai également eu quand il a pris ses fonctions de numéro 1 à l'OM (...) À Clairefontaine, on a noué un lien. On aurait d'ailleurs aimé faire un bout de chemin ensemble."

Boghossian a aussi loué les qualités d’homme de Larguet : « Il dit ce qu'il pense, ne va pas truquer les cartes et fera jouer ceux qui le méritent par rapport à son ressenti aux entraînements. Les joueurs doivent le respecter car il possède beaucoup de qualités. Ce qu'il réalise est bien, même si ce n'est jamais facile de reprendre une équipe malade. »

Enfin, Boghossian a indiqué qu’il n’écartait pas de travailler en duo avec le futur ex-entraineur de Marseille : « Si j'avais eu une opportunité comme entraîneur, je l'aurais appelé pour m'accompagner. D'après ce que j'ai compris, il n'aurait pas été contre. À l'époque, on échangeait nos anecdotes, on parlait tactique. Chacun prenait de l'autre. Il a beaucoup apprécié tout ce que j'ai pu apporter de mon expérience italienne, notamment d'un point de vue tactique. Lui parlait de ses expériences comme formateur. Il sentait le foot ».