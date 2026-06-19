Boateng l’affirme : le Portugal est plus performant sans Ronaldo

Les critiques visant le Portugais Cristiano Ronaldo se sont multipliées après sa prestation décevante lors du match nul (1-1) de la sélection portugaise face à la République démocratique du Congo, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’ancien international ghanéen Kevin-Prince Boateng a ainsi rejoint le rang des détracteurs du capitaine portugais, estimant que sa présence dans le onze de départ ne sert plus les intérêts de la sélection comme par le passé.

« Puis-je être franc ? », a déclaré Boateng dans des propos rapportés par le journal espagnol Mundo Deportivo. « Si Ronaldo est vraiment un joueur collectif, il doit laisser la place aux jeunes et leur donner l’occasion de briller. »

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Il a ajouté : « Je pense que l’équipe du Portugal est meilleure quand Ronaldo n’est pas sur le terrain. Sa présence exerce une pression énorme sur les joueurs, car tout le monde cherche à lui passer le ballon à chaque attaque. »

L’ancien joueur du Milan AC et du FC Barcelone estime que l’entraîneur Roberto Martínez doit repenser le rôle de Ronaldo si le sélectionneur veut prétendre au titre, et précise : « Si le Portugal veut aller loin dans le tournoi, je pense que Ronaldo doit renoncer à son rôle de star. Qu’il laisse les autres jouer, et il pourra entrer en jeu pendant les 15 ou 20 dernières minutes pour aider à faire basculer les matchs. »

Ces propos interviennent après la prestation décevante du Portugal lors de son match d’ouverture, au cours duquel Ronaldo reste muet depuis dix rencontres dans les grandes compétitions, une disette qui suscite des critiques, au Portugal comme à l’étranger, sur son rôle actuel en sélection.