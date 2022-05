Boateng : "Il est légitime pour Lewandowski de vouloir faire quelque chose de nouveau"

Robert Lewandowski a fait savoir au Bayern Munich son intention de quitter le club cet été. Une volonté de départ que comprend tout à fait Jérôme Boateng, qui espère voir le buteur polonais s'épanouir ailleurs qu'en Bavière.

"J'essaierais de faire venir Kane au Bayern tout de suite"

L'ancien défenseur central du Rekormeister, aujourd'hui à Lyon, s'est exprimé auprès de Sky sur la situation de son ancien coéquipier à Munich.

"Je n'ai pas été surpris. On pouvait le voir un peu à cause de l'évolution. Pour un joueur comme lui, il est légitime de vouloir faire quelque chose de nouveau à un moment donné", a-t-il assuré.

"Il y a suffisamment de temps pour trouver une bonne solution pour les deux parties. (...) Il est important que les deux parties soient satisfaites à la fin. En l'état actuel des choses, Robert souhaiterait partir cet été. Le FC Bayern dit pour l'instant : 'Non'.

"C'est compréhensible, mais ils ont tout le temps en été pour s'assurer de trouver des remplaçants. C'est arrivé à d'autres joueurs aussi. Thiago aussi voulait partir, donc c'était possible. Il serait bien qu'une solution soit trouvée pour que les deux parties soient satisfaites : Lewy et le Bayern à l'avenir. C'est le plus important."

Et le champion du monde 2014 a peut-être la solution pour contenter le Bayern : "

Personnellement, j'essaierais de faire venir Harry Kane du FC Bayern tout de suite. C'est mon avis.

"Pour moi, c'est un attaquant complet qui marque des buts tous les jours à Tottenham. Dans une très bonne équipe mais pas de classe mondiale. S'il joue dans une équipe comme le FC Bayern, alors je pense qu'il est un excellent remplaçant à un très bon âge footballistique. Mais c'est au Bayern Munich de décider."

"La saison à Lyon ne s'est pas passée comme je l'avais imaginée"

Recruté par l'OL l'été dernier, Boateng n'a pas été très à son avantage en Ligue 1, alors que les Gones ont traversé une saison difficile et ne seront pas européens l'an prochain.

L'article continue ci-dessous

"Cela ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé, surtout quand on est huitième du championnat de France avec un club comme Lyon. Ce n'est pas satisfaisant pour moi et pour le club", a-t-il regretté.

"Surtout en deuxième partie de saison, mais c'est le football. L'important est de bien terminer la saison, sans blessure, et de repartir à l'attaque à la rentrée."

L'Allemand n'envisage pour le moment pas de quitter les bords du Rhône : "Nous allons certainement nous réunir en été, échanger des idées et voir comment les choses continuent. Mais pour l'instant, j'ai un contrat à Lyon et je vais entamer la pause estivale comme d'habitude. Ensuite, je reviendrai pour le début de l'entraînement."