Boateng explique pourquoi il a choisi l'OL

En fin de contrat au Bayern Munich, le défenseur central allemand a choisi de rejoindre Lyon lors du dernier jour du mercato.

Débarqué dans les dernières heures du mercato à Lyon, Jérôme Boateng a fait un choix qui a pu en surprendre plus d'un pour la suite de sa carrière. Mais pas le principal intéressé, qui est revenu dans une interview à Sport1 sur sa décision de poser ses valises en Ligue 1.

"Je n'étais pas anxieux à l'idée de trouver un nouveau club. Je me suis plutôt demandé : quel club dois-je choisir ? Je me suis toujours dit que j'attendrais d'avoir la bonne intuition. Avec Lyon, c'était le cas. J'ai aimé le club, le projet et les objectifs de l'entraîneur Peter Bosz. Nous avons eu de très bons échanges", a assuré le défenseur champion du monde avec la Mannschaft en 2014.

Avant d'en dire un peu plus sur son futur rôle avec les Gones, du haut de ses 33 ans et de sa grande expérience internationale : "J'accepte un rôle de leader, mais je ne veux pas entrer dans le vestiaire et dire : 'Hé les gars, voici le patron.' Tu peux toujours me parler, je me considère comme un lien entre l'entraîneur et l'équipe et je veux apporter mon expérience ici. Et je veux transmettre à l'équipe cette mentalité de gagnant que j'ai acquise au cours de ma carrière."

Ribéry et Flick lui ont conseillé de venir à Lyon

Un choix réfléchi, pris sur les conseils de plusieurs anciennes connaissances du Bayern Munich, à commencer par Franck Ribéry, qui connait évidemment bien le football français.

"Il m'a écrit un message et m'a dit que Lyon était un super club en France. Il est heureux pour moi", détaille encore Boateng. Mais l'international tricolore n'est pas le seul ancien de la maison bavaroise à avoir poussé pour la venue de Boateng à Lyon, puisque c'est aussi le cas du nouveau sélectionneur de l'Allemagne, Hansi Flick.

"Il m'a dit que Lyon était un bon club, de niveau international, et qu'il serait heureux pour moi si mon transfert à Lyon se réalisait. Il m'a dit que je devais prendre la décision seul et qu'en fin de compte, je devais écouter mon intuition et mon coeur."