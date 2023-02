"Bluffant", "impressionnant"... L'Europe applaudit Kolo Muani !

Arrivé à l'Eintracht Franfort l'été dernier dans un relatif anonymat, Randal Kolo Muani s'est imposé comme l'une des sensations de la Bundesliga.

Il y a son bilan statistique, qui en dit long sur sa réussite : 9 buts et 10 passes décisives en 18 apparitions dans le championnat allemand. Et il y a l'impression laissée, aussi. Un savant mélange de vitesse, de percussion, de technicité et de générosité. Du haut de ses 24 ans, Randal Kolo Muani n'en finit plus d'éblouir les observateurs dans le championnat allemand. Meilleur joueur de l'Eintracht Francfort, l'ancien Nantais a conquis l'Allemagne du foot, y compris les consultants les plus exigeants.

Kolo Muani impressionne même les consultants les plus exigeants





Dans des propos accordés à L'Equipe, l'ancien Ballon d'Or Lothar Matthäus, réputé pour ses commentaires parfois acides, n'y est pas allé par quatre chemins pour commenter le style du vice-champion du monde. "Pour la Bundesliga, Kolo Muani est un atout majeur. Il est impressionnant de facilité dans ses gestes, plein de sang-froid face au but adverse et il a souvent le dernier mot dans les duels. Là où il en impose le plus, c'est qu'il brille à chaque match. Je n'ai pas le souvenir qu'il soit passé un jour à côté de son sujet. C'est la marque des futurs grands", s'est enthousiasmé le champion du monde 1990.

Même son de cloche pour le très rigoureux Felix Magath, habitué à malmener ses troupes durant sa carrière d'entraîneur. "Il est bluffant. Non seulement il est fort dans ses dribbles, mais il est aussi redoutable d'efficacité dans le dernier geste. J'adore son état d'esprit, sachant qu'il se met constamment au service du collectif, comme le prouve son nombre impressionnant de passes décisives depuis le début de la saison."

Des propos qui en disent long sur l'effervescence générée aujourd'hui par les performances de Randal Kolo Muani.