Bleus : Robert Pirès dévoile le Français qui l'impressionne le plus

Robert Pirès considère qu'Adrien Rabiot est le grand gagnant de ce dernier rassemblement de l'année chez les Bleus.

Convaincant face à la et intéressant face au , Adrien Rabiot émerge comme une grande satisfaction chez les Bleus comme l'a indiqué Robert Pirès.

« Il y a des joueurs qui ont marqué des points : Anthony Martial, Kingsley Coman, qui a été très bon face au Portugal. Celui qui en a marqué beaucoup, je pense, c’est Adrien Rabiot », a confié l'ancien international français au micro de RTL.

Pirès a énormément apprécié ce qu'il a vu chez les Bleus en termes de jeu pour ce dernier rassemblement de l'année. « On est fort, on est solide, on est armé. On a envie de revoir cette équipe de en compétition face à l’ . Didier (Deschamps) a trouvé son socle défensif, et ça, c’est déjà une bonne nouvelle. La preuve, c’est qu’il l’a reconduit face à la Suède. Ils ont un vrai équilibre, une vraie animation, et surtout des joueurs qui reviennent en forme. J’ai l’impression que cette équipe de France est une vraie bouffée d’oxygène » pour « Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Paul Pogba, qui sont malheureusement en délicatesse avec leurs clubs respectifs », louange-t-il.

