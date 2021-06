Bleus - Prétentieux, Kylian Mbappé ? La réponse du Parisien

Dans le cadre d’une interview accordée à L’Obs, Kylian Mbappé a tenté d’expliquer pourquoi confiance en soi ne rime pas forcément avec prétention.

Kylian Mbappé a-t-il "le melon" ? Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, l’international français a souvent été qualifié d’arrogant, voire de prétentieux. Que ce soit sur le terrain, ou lorsqu’on lui tend un micro en interview. Comment l’expliquer ?

"Pour 'performer' dans le foot, il faut de la confiance"

Tout d’abord, l’attaquant du PSG, élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, est doté d’une énorme confiance en lui. Il l’a déjà expliqué par le passé : lorsqu’il foule la pelouse, il se considère comme le meilleur joueur présent sur le rectangle vert. Une nécessité pour pouvoir "se dépasser".

Cela n’empêche pas certains de continuer à l’assimiler au fameux fruit. Alors, forcément, les questions reviennent inlassablement pour KM7, qui a une nouvelle fois été interrogé sur le sujet par nos confrères du magazine L’Obs.

"Prétentieux ? Je ne suis pas comme ça. C’est de la confiance. Pour 'performer' dans le foot, il faut de la confiance. Parce que lorsque vous entrez sur le terrain, personne ne va tirer à votre place ou se persuader que vous pouvez le faire", a estimé le joueur formé à l’AS Monaco dans le magazine. En revanche, Mbappé demeure persuadé qu’il ne subirait pas les mêmes critiques en jouant pour un autre club.

"C’est surtout lié au fait de jouer au Paris Saint-Germain, qui est le club le plus médiatisé. Tous les jours, on parle du PSG. Et j’ai appris une chose, avec la petite expérience que j’ai, c’est que quand on parle de vous tous les jours, ce n’est pas pour dire que des bonnes choses", a conclu Mbappé.