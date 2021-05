Bleus, Les propos forts de Kylian Mbappé sur Benzema

A la sortie de la finale de la Coupe de France, Mbappé a fait part de sa joie de pouvoir évoluer aux côtés de Benzema.

Les fans du Real Madrid aurait sûrement préféré que cette première se passe sous le maillot madrilène mais ils devront patienter voire l’imaginer dans leurs rêves : Kylian Mbappé et Karim Benzema sous le même maillot, ce n’est plus qu’une question de jours.

Malheureusement pour le Real Madrid et heureusement pour l’équipe de France, cette association verra le jour sous la tunique des Bleus puisque Didier Deschamps a fait le choix de tourner la page avec Benzema et de le rappeler avec la France. Plus de cinq ans après son dernier match contre l’Albanie, l’attaquant madrilène disputera l’Euro 2021 aux côtés de quatorze champions du monde dont Mbappé.

Auteur d’un grand match contre Monaco, mercredi soir lors de la finale de la Coupe de France, l’attaquant du PSG s’est dit « content » de pouvoir évoluer aux côtés du Madrilène pendant un mois et plus si affinités.

L'article continue ci-dessous

"J'ai toujours dit que je voulais jouer avec des grands joueurs. Benzema, il n'y en a pas beaucoup au-dessus dans le monde. Il va beaucoup nous apporter. Il a joué à Madrid pendant une dizaine d'années... La pression, il connaît. Il a l'expérience et le talent, surtout. C'est facile de s'adapter avec les grands joueurs. Je suis sûr que son adaptation sera très rapide", a conclu le Parisien.

Alors que le retour de Benzema chez les Bleus pourrait empêcher Mbappé de se fixer définitivement dans l’axe et le pousser à retrouver une position latérale sur le front de l’attaque, le natif de Bondy voit d’un bon oeil ce retour. Au moment de l’annonce de la liste de Didier Deschamps, Mbappé n’avait d’ailleurs pas mis longtemps à réagir à cette future collaboration.

Sur les réseaux sociaux, il avait partagé un photomontage où l’on apercevait les deux attaquants se congratuler avec le maillot bleu et un « KM x KB ». Une façon de prévenir les nations présentes à l’Euro que le duo n’était pas là pour faire de la figuration. C’est tout ce que le peuple français leur demande !