Bleus : Les mots forts de Deschamps sur la Coupe du monde

Présent à Bruxelles ce jeudi, le sélectionneur a confirmé que sa mission s'achèverait à l'issue de la Coupe du monde 2026.

Malgré l'attrait de ces futures affiches européennes, l'esprit du patron des Bleus est exclusivement tourné vers la préparation du Mondial. Il a révélé avoir conclu un séminaire de trois jours avec son staff pour verrouiller les moindres détails de l'organisation. Pour Deschamps, la Ligue des nations appartient désormais à "l'après", une période qui verra un nouveau sélectionneur — dont le nom agite déjà tous les débats — prendre les commandes pour impulser un renouveau.

"Dans la Ligue A de cette Ligue des nations, ce sont les meilleures nations. Il y a toujours la possibilité d’avoir de belles affiches. On a eu le bonheur de la gagner en 2021. On a aussi vu la joie des Portugais quand ils ont gagné l’an dernier. Plutôt que des matchs amicaux en carton ou en bois, ce n’est pas plus. Et le public suit, c’est une belle compétition", a commenté Deschamps, depuis Bruxelles, où il a assisté au tirage au sort ce jeudi, l’esprit surtout tourné vers le grand rendez-vous de cet été.

"Je suis le sélectionneur en poste. Ma tête est focalisée vers la tournée de mars et la préparation de la Coupe du monde. On sort d'ailleurs d’un séminaire de trois jours avec mon staff pour voir tous les détails et tout anticiper pour faire en sorte d’être prêts le moment venu", a-t-il ajouté.

Le programme de cette tournée d'adieu est d'ores et déjà très dense. Avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord, les vice-champions du monde entameront leur préparation par un test de prestige aux États-Unis en mars, avec des duels contre le Brésil et la Colombie. Le public français pourra saluer une dernière fois le sélectionneur le plus titré de l'histoire des Bleus lors de deux rencontres amicales prévues à Nantes (4 juin) et Lille (8 juin), ultimes étapes avant le coup d'envoi de la compétition planétaire.