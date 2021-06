Bleus - Le rappeur Youssoupha répond à la "polémique"

Invité de l’émission Quotidien, le rappeur Youssoupha a répondu à la "polémique" initiée par l’extrême-droite après sa chanson pour les Bleus.

Au lendemain de l’annonce de la liste des 26 joueurs retenus avec l’équipe de France pour disputer l’Euro 2020, la Fédération Française de Football a sorti une chanson dédiée, écrite par le rappeur Youssoupha. "Crie mon nom en Bleu" a très vite fait sensation, avec l’approbation totale du monde sportif. Malheureusement, certains "politiques" ont tenté de surfer sur la vague.

Notamment ceux du Rassemblement National, parti français d’extrême-droite qui jouit d’une énorme exposition médiatique à l’approche de la campagne présidentielle de 2022. Très vite, ces derniers ont ressorti (de leur contexte) des paroles écrites par le rappeur dans le passé, avec des attaques très virulentes envers Eric Zemmour ou encore Marine Le Pen, deux figures de l’extrême-droite.

"Je me dis que je dois être bourré..."

Profitant de son incroyable exposition médiatique, le RN a transformé cette chanson en polémique, au grand dam de Youssoupha. "Je suis en boîte de nuit, parce que ce n'est pas confiné à Abidjan où je vis, et des potes m'envoient par WhatsApp une matinale avec des gens en cravate... ils me disent qu'on parle de moi", s’est souvenu le rappeur dans Quotidien.

"Je vois ‘le chant de la discorde’ et ils en parlent longtemps. Je me dis que je dois être bourré. Je rentre chez moi et le lendemain, on me dit que la France est en feu par rapport à ça… (…) C’est agaçant que le RN dicte l’agenda des débats : les médias, les politiques n’ont pas à se rabaisser à suivre cet agenda. Ils sont racistes, homophobes, dansent avec des nazis, ces gens ne sont pas importants", a-t-il ajouté.

Youssoupha répond à Le Graët

Le rappeur a également répondu au président de la FFF, Noël Le Graët, qui s’était réfugié derrière "une initiative des jeunes du service commercial" face à la polémique. Il n’était donc pas au courant ? "Je pense que si, je pense que tout le monde est au courant à la FFF. Ce n'est pas top de sortir ça comme ça", a regretté le rappeur, qui se serait lui aussi bien passé de cette polémique nauséabonde.