Bleus : Deschamps rend un vibrant hommage à Mandanda !

Didier Deschamps a tenu à rendre hommage à Steve Mandanda, qui a annoncé ce samedi son désir de mettre un terme à sa carrière internationale.

Après Hugo Lloris, c'est un autre grand gardien de l'ère contemporaine de l'équipe de France qui a décidé de clore son chapitre en Bleu. Steve Mandanda a annoncé sa retraite internationale ce samedi. Doublure éternelle de Lloris, Mandanda était plus qu'un joker dans le groupe France. Son expérience, son leadership et sa bienveillance étaient très appréciés.

Les jolis mots de Deschamps pour Mandanda

Dans un communiqué officiel publié par la FFF, Didier Deschamps a tenu à rendre hommage à un gardien qu'il a connu en sélection, mais également en club durant son passage sur le banc de l'Olympique de Marseille. « Steve Mandanda m'a fait part de décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Cette décision qui intervient quelques jours après celle prise par Hugo Lloris, je me dois bien évidemment de la respecter même si je ne la souhaitais pas. Elle ne peut pas me laisser insensible compte tenu de la personnalité attachante de Steve, notre vécu commun en équipe de France mais aussi à l'Olympique de Marseille où il a été, entre 2010 et 2012, le capitaine de l'équipe que je dirigeais", a expliqué le sélectionneur des Bleus.

"Steve aura donc servi l'équipe de France durant seize saisons, pas toujours dans le rôle qu'il aurait souhaité, a continué Deschamps. Mais il a toujours fait preuve d'un très grand professionnalisme, d'une implication totale et a toujours eu le souci de mettre le collectif en avant. Très apprécié des joueurs et du staff, très respecté aussi, il était, aux yeux de tous, plus qu'un deuxième gardien. "

"S'il est apparu sur 160 feuilles de match en équipe de France, il ne faut pas sous-évaluer ses 35 sélections. Seuls cinq gardiens ont fait mieux dans l'histoire des Bleus. J'insiste sur sa longévité. Steve a disputé quatre phases finales de championnat d'Europe et trois phase finale de Coupe du monde. Atteindre le plus haut niveau est extrêmement compliqué, y rester aussi longtemps que Steve encore plus. A l'heure où nos chemins se séparent, je voulais dire publiquement à Steve à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons partagé. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en club où il a encore beaucoup à donner et à transmettre », a conclu le sélectionneur des Bleus.