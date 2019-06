Bleues - France-Norvège : Corinne Diacre, l'insaisissable

Présentée comme une sélectionneure exigeante, Corinne Diacre a joué la carte de l'humour pour montrer une autre facette de sa personnalité.

Décrite comme une coach très exigeante envers ses joueurs, quitte parfois à ce que cela tourne à la caricature, Corinne Diacre a étonné tout le monde en conférence de presse d’avant-match contre la Norvège (mercredi, 21h, à Nice). En présence d’une Amandine Henry hilare, la sélectionneure a fait preuve d’un certain humour qui tendait nettement vers l’ironie sur plusieurs réponses qui concernaient surtout la gestion de son groupe.

C’était le Diacre Comedy Club !

L’ancienne coach de Foot a répliqué à certains portraits peu flatteurs de sa personnalité qui mettaient en avant son exigence et sa discipline de fer pour gérer son groupe. "Intransigeante, rigoureuse… ce sont des mots qui me définissent bien. Mère fouettarde par moment. On ne rigole jamais chez nous, il n’y a aucun passe-droit les filles vivent très mal ça se voit", a-t-elle ainsi lancé devait un auditoire amusé par la tournure de ces réponses.

Corinne Diacre en a remis une couche juste derrière lorsqu’on l’interrogeait sur le climat azuréen qui a permis aux Bleues de se préparer en douceur après leur première victoire face à la . "Pour moi c’est transat et piscine et pour les joueuses c’est à l’ombre, enfermées dans leurs chambres à leur tour. Je travaille très peu concernant le match je laisse tout à mon staff…" Une manière pour elle sans doute de dédramatiser l'atmosphère alors que pourtant tout roule en ce début de compétition pour son équipe.

Où se situe alors la vérité ? En Auvergne où elle a été la première femme à diriger une équipe masculine professionnelle, l'ancienne défenseure s'est construite avec ses idées mais aussi sa détermination à ne rien laisser passer, notamment pour des détails. "Quand tu vas dans son sens, tu as sa confiance, indiquait Anthony Lippini à So Foot. Mais dès que tu commences à te placer entre elle et ses objectifs, elle n’hésitera pas à te virer pour le bien de son groupe." Le Corse raconte ainsi avoir été écarté avant un match à Ajaccio, car Diacre "redoutait" ses affinités avec Olivier Pantaloni, entraîneur de l'ACA.

"Ce n'est quand même pas Margareth Thatcher !"

Au sein de l’Équipe de , son mode de fonctionnement n’a jamais provoqué la moindre rébellion et se montre même propice aux résultats, depuis sa prise de fonctions en août 2017. "On peut penser qu’elle est froide au premier abord, expliquait Kadidiatou Diani avant le Mondial. Mais elle veut que l’on donne le meilleur de nous-mêmes, elle exige beaucoup de rigueur et ça nous aide." Un proche d'une joueuse confie à Goal que sa méthode porte ses fruits. "Les joueuses n'ont jamais été autant à l'écoute et ressentent son soutien à tous les instants. Ce n'est quand même pas Margareth Thatcher, il ne faut pas exagérer."

Dans un documentaire de M6 qui dévoile les coulisses de la préparation des Bleues, Corinne Diacre répétait son envie de placer le curseur d'exigence le plus haut possible. "Les gens disent que je suis très directive envers mes joueuses, mais je le suis aussi avec moi-même. Je ne leur impose rien que je ne m'impose pas." Une vision du métier qui lui a permis d'arriver au haut niveau sur le banc de touche et qui, par conséquent, ne devrait pas bouger de sitôt.