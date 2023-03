Bleues : Cette fois, Corinne Diacre est attaquée frontalement !

Corinne Diacre a encore été chargée chargée par une joueuse des Bleues.

"Les filles n'en peuvent plus !" Cette fois, on joue cartes sur tables en équipe de France féminines. À l'instar de sa capitaine, Kadidiatou Diani a choisi de se mettre en retrait des Bleues. Dans des propos à découvrir en intégralité dans l'émission Telefoot de dimanche prochain, la joueuse charge Corinne Diacre ouvertement.

« On a déjà essayé de discuter par le biais de notre capitaine. On a essayé de faire des efforts, sauf qu’aujourd’hui ça n’a pas été fait. Je pense qu’il est important d’avoir du nouveau parce que tout simplement les filles n’en peuvent plus. Elles ne l’expriment pas forcément, mais c’est vraiment le cas. C’est ce qui se passe réellement aujourd’hui en équipe de France ».

Pour rappel et malgré cette fronde, Corinne Diacre ne compte pas démissionner de son poste. En effet, selon les dernières informations de Canal +, l’ancienne entraîneure de Clermont ne renoncera pas, et espère encore être présente sur le banc des Bleues pour disputer la Coupe du Monde, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été. Le chaîne cryptée précise ainsi qu’aucune négociation de départ n’a été engagée.