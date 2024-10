Blessures en pagaille au Real avant le Clasico

Ancelotti a profité d'une vague d'euphorie pour aborder le Clasico après une remontée en deuxième mi-temps contre Dortmund, mais cela a un prix.

Après la sortie de Rodrygo Goes en raison d'une déchirure des ischio-jambiers, Thibaut Courtois devrait également manquer le rendez-vous de samedi soir contre Barcelone.

Le gardien belge souffre d'une blessure musculaire à l'adducteur de la jambe gauche et ne sera pas disponible contre le leader du championnat, comme l'a confirmé Marca. Courtois avait également manqué deux matchs plus tôt dans la saison contre Lille et Villarreal en raison d'un problème musculaire, et maintenant Andriy Lunin sera à nouveau appelé par Ancelotti. Courtois devrait également manquer leurs matchs contre Valence et l'AC Milan en Ligue des champions, passant deux semaines en convalescence. Il passera un scanner demain pour confirmer la blessure.

Comme ce fut le cas lors de la Supercoupe d'Espagne la saison dernière, il semble que ce seront deux gardiens remplaçants pour le Clasico, Marc-André ter Stegen étant absent à long terme. Malgré la signature de Wojciech Szczesny, Inaki Pena a joué dans les buts depuis. Du côté d'Ancelotti, Lunin a été testé et a fait ses preuves au plus haut niveau, jouant un rôle clé dans le doublé championnat-Ligue des champions la saison dernière, mais Courtois manquera.

Son absence, ainsi que la blessure de Rodrygo, s'ajoutent à celles de Dani Carvajal et David Alaba pour Ancelotti. Brahim Diaz ne devrait pas non plus être disponible, bien qu'il ait repris l'entraînement en début de semaine. Courtois a une nouvelle fois montré lors du match contre Dortmund à quel point il était crucial pour eux, même si Lunin est un remplaçant de qualité.