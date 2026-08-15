L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a subi un coup dur précoce lors de la rencontre face à Al-Fateh, après avoir été contraint de procéder au premier changement du match en raison de la blessure de l'un des joueurs d'Al-Alami.

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Al-Nassr affronte Al-Fateh ce samedi soir, dans le cadre de la première journée de la Roshn Saudi League, pour la première apparition officielle de l'équipe sous la direction de Postecoglou dans la compétition.

La 17e minute a été marquée par la sortie de Saad Al-Nasser, l'arrière gauche d'Al-Nassr, du terrain, après avoir été victime d'une blessure à la suite d'un duel avec l'un des joueurs d'Al-Fateh, obligeant ainsi le staff technique à intervenir tôt.

Postecoglou a décidé de faire entrer l'arrière Salem Al-Najdi à la place d'Al-Nasser, dans une tentative de préserver l'équilibre de l'équipe et de poursuivre le match sans que le plan de jeu adopté en début de rencontre ne soit affecté.

La blessure de Saad Al-Nasser reste à suivre au cours des prochaines minutes, dans l'attente de la révélation de sa gravité, d'autant plus qu'Al-Nassr entame son parcours en Roshn League avec de grandes ambitions, et que Postecoglou espère éviter l'absence de l'un de ses éléments durant la période à venir.