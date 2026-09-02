Le Belge Bisiwu, ailier de l'équipe réserve du Barça, a été contraint de quitter la finale de la Coupe de Catalogne, face à Sabadell, mercredi soir, transporté sur une civière, après avoir subi une grave blessure.

Le journal « Sport » a rapporté que Bisiwu a quitté la rencontre après avoir été victime d'un tacle appuyé sur la cheville, de la part d'un défenseur de Sabadell, sur la pelouse du Nova Creu Alta.

L'ailier belge a été victime d'une blessure à la cheville gauche, après un tacle appuyé du joueur Pipa, et n'a pu disputer plus de 10 minutes de la rencontre avant de devoir quitter le terrain.

L'incident s'est produit alors que Bisiwu tentait de pivoter et de se défaire de Pipa : l'ailier catalan a reçu le ballon et, au moment où il a essayé d'effectuer le geste pour faire face au défenseur, l'arrière droit de Sabadell a marché directement sur son talon.

Il s'agissait d'une action extrêmement violente, qui a laissé le joueur à terre, souffrant visiblement, mais, chose surprenante, l'arbitre de la rencontre n'a même pas sifflé de faute sur cette action.

Bisiwu n'a pas tardé à demander l'intervention du staff médical et, après avoir constaté qu'il souffrait de douleurs, le staff médical a décidé qu'il valait mieux ne pas prendre de risque et le remplacer. Le joueur belge a quitté le terrain, souffrant visiblement et boitant nettement, des images qui n'incitent absolument pas à l'optimisme. En réalité, il a fini par sortir du terrain sur une civière.

Bisiwu avait rejoint l'équipe réserve du Barça pour participer aux premiers matchs de la saison et poursuivre son processus d'adaptation au sein du club catalan.

L'arrivée de Bisiwu à Barcelone avait également laissé de bonnes impressions durant la préparation de la saison, et le joueur belge a eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe première. Il a été l'un des joueurs les plus en vue du match amical face à Bâle, où il a réussi à inscrire deux buts, qui ont attiré l'attention du staff technique.

Son niveau a suscité de nombreuses attentes, et le club comptait sur lui pour poursuivre sa progression et son développement au cours des prochains mois.

Bisiwu passera de nouveaux examens médicaux demain jeudi, qui permettront de déterminer plus précisément la gravité de la blessure à sa cheville, ainsi que la durée de son absence des terrains.