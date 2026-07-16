Blessure inattendue : Lamine Yamal manquera-t-il la finale de la Coupe du monde ?

Lamine Yamal, la pépite de la Roja, a créé une vive inquiétude chez les supporters à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, contre l’Argentine.

L’Espagne affrontera l’Argentine dimanche au MetLife Stadium, dans le New Jersey, en finale de la Coupe du monde.

À 72 heures du coup d’envoi, le quotidien espagnol AS révèle que l’ailier barcelonais a manqué la séance collective ce jeudi, dernière ligne droite avant d’affronter l’Albiceleste.

Selon le quotidien, la star du FC Barcelone n’a pas pris part à la séance collective et a été vue avec une attelle sur la cuisse gauche.

Cette blessure alimente les doutes sur sa présence en finale, ce qui constituerait un coup dur pour la Roja en cas de forfait confirmé.

Toutefois, le journaliste espagnol Alfredo Martínez a dissipé ces doutes en affirmant que Yamal, ainsi que Pedro Porro, également absent de la séance, seraient prêts pour la finale.

L’ailier droit avait pris part à la victoire 2-0 contre la France en demi-finale, mardi dernier, occasionnant le penalty transformé par Morata et restant sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final.

Le jeune joueur de 19 ans n’a inscrit qu’un seul but lors de cette édition de la Coupe du monde, lors de la victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.