Nawaf Al-Aqidi, le gardien de but de l’équipe nationale saoudienne, est engagé dans une véritable course contre la montre pour être opérationnel en vue de la Coupe du monde 2026. Il a rejoint le stage de préparation des « Verts » malgré une blessure qui l’a contraint à limiter sa participation aux entraînements ces derniers temps.

Dès son arrivée au stage, il a suivi un programme de rééducation intensif afin de retrouver son niveau physique et technique avant le coup d’envoi de la compétition, sous la surveillance constante des staffs médical et technique.

Malgré les incertitudes des derniers jours, le sélectionneur grec Georgios Donis continue de compter sur son gardien et envisage même de le aligner d’entrée au Mondial, sous réserve de l’accord des médecins.

À suivre... Le plan de retour du parrain... L'Union est sur le point de trouver un remplaçant à Conceição.

Selon l’émission « Nadina », le gardien subira dans les prochaines heures une batterie de tests physiques et médicaux afin de confirmer, ou non, sa participation à la compétition.

Les règlements de la FIFA offrent aux sélections une marge de manœuvre en cas de blessure d’un gardien, permettant son remplacement jusqu’à 48 heures avant le coup d’envoi, ce qui accorde au staff technique une dernière chance de décider sereinement.

Par ailleurs, l’émission a indiqué que la délégation saoudienne n’avait pas encore pris possession de son autocar officiel, lequel lui sera remis à son arrivée à Miami.

La FIFA a par ailleurs désigné deux représentants pour accompagner en permanence la délégation saoudienne lors de ses déplacements entre les villes américaines, conformément aux procédures réglementaires en vigueur.

Le cas du gardien, poste clé, préoccupe particulièrement le staff technique des Verts avant le coup d’envoi, tant Al-Aqidi s’est imposé ces dernières années comme l’un des meilleurs gardiens saoudiens et jouit d’une grande confiance au sein de la sélection.

Les supporters saoudiens, fébriles, guettent désormais les conclusions de ces examens, espérant voir leur dernier rempart prêt à mener la défense des Verts dans ce rendez-vous planétaire tant attendu.