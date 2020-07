Blanc : "Rabiot ne sait pas à quel point il est bon"

L’ancien entraineur du PSG, Laurent Blanc, indique qu’Adrien Rabiot n’est pas conscient de ses capacités.

Laurent Blanc a dirigé Adrien Rabiot pendant trois saisons du côté PSG. Le Cévénol a été l’un des coaches qui a le plus fait confiance au milieu de terrain. Aujourd’hui, il suit son évolution de loin. Invité à donner son avis sur le sociétaire de la Juve, il a reconnu qu’il s’attendait à une ascension plus rapide de la part de son ancien protégé.

"Il doit devenir un milieu à 5/10 buts par saison, il n'a probablement pas encore compris combien il est fort, a lâché l’ex-sélectionneur des Bleus dans un entretien à Tuttosport. La Juve doit insister et faire preuve de patience car c'est un grand talent."

« Rabiot a les qualités pour marquer 10 buts par an »

Blanc a appelé Rabiot à se ressaisir et prendre notamment exemple de son compatriote au sein de la Vieille Dame, l’expérimenté Blaise Matuidi. « Vous voyez aujourd'hui à quel point Rabiot est fort. Il a les qualités pour devenir un top joueur et marquer 10 buts par an. Grâce à Matuidi, il n'a pas le droit de se relâcher », a-t-il confié.

Rabiot a disputé 22 rencontres de jusqu’ici, dont 16 dans la peau d’un titulaire. Son bilan devant les buts est assez maigre, puisqu’il n’a signé qu’un seul geste décisif. Celui réussi mardi dernier lors de la défaite essuyée contre l’ (2-4).