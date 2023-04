Blanc et Montanier prennent la défense de Galtier

Après le match entre Toulouse et Lyon, les deux entraîneurs ont à leur tour évoqué l'affaire autour de Christophe Galtier.

Accusé de racisme de la part de Julien Fournier, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, du temps de son passage sur le banc azuréen, Christophe Galtier se retrouve au coeur d'une tempête médiatique depuis plusieurs jours.

"A Paris, rien ne se fait comme ailleurs"

A tel point que tous les acteurs du football français, ou presque, ont été amenés à s'exprimer sur le sujet. Vendredi soir, dans la foulée de la victoire de Lyon à Toulouse, Laurent Blanc et Philippe Montanier n'ont pas échappé à l'épineuse question.

"J’ai une petite pensée pour lui. Je le connais depuis mes 18 ans, c’est mon ami, a lâché le coach de l'OL.

"Vous savez, à Paris, rien ne se fait comme ailleurs, je suis bien placé pour le savoir, a poursuivi celui qui a passé trois saisons sur le banc rouge et bleu. Je pense que c'est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe.

"Christophe Galtier est un personnage que je connais depuis 30-40 ans. J'ai joué en équipe de France juniors avec lui. Sincèrement, quand on me parle d'une personne qui est raciste, je ne pense pas. On verra ce qui se passe, mais ça reste mon ami."

"Le football est un bel exemple de mixité"

Même discours dans la bouche de Philippe Montanier, interrogé juste avant lui sur le sujet : "Ce n’est pas simple. J’ai l’impression que c’est quand même plus une affaire "niço-niçoise". Je ne suis pas particulièrement proche ou ami avec Christophe, mais je le côtoie depuis 40 ans et il n’y a jamais eu quoi que ce soit sur ce sujet-là du racisme", l'a défendu le boss toulousain.

"Il l’a bien dit, une enquête va être ouverte et peut-être que la montagne va accoucher d’une souris encore une fois. Ce que je lui souhaite car tous ceux qui le côtoient depuis de nombreuses décennies n’ont jamais pu constater le moindre propos raciste envers qui que ce soit."

Et l'ancien coach de Rennes ou Valenciennes d'ajouter : "On est bien placé à Toulouse avec 18 nationalités. Le foot est multiculturel, c’est beaucoup de mixité. On a tous grandi depuis tout petit avec des copains d’Afrique, d’Afrique du Nord, des Yougoslaves, de différentes religions…

"Je dirais même que le football est plutôt un bon exemple de mixité. Comme l’a dit Christophe, il faut laisser faire la justice et on verra à la fin. Quand vous tombez sur le sujet, vous ne rigolez pas. C’est une tempête, un ouragan."