Bilbao douche les espoirs du Barça dans le dossier Laporte

Le club de l'Athletic Bilbao a créé la surprise face au FC Barcelone, qui vise le recrutement de son joueur Aymeric Laporte lors de l'actuel mercato estival, après sa belle performance à la Coupe du monde.

Le journal "Sport" a rapporté que des sources au sein de Bilbao confirment que le montant de la clause libératoire dans le contrat de Laporte est bien plus élevé que ce qui circule dans les médias.

Laporte a formé une charnière défensive remarquable aux côtés du défenseur du Barcelone, Pau Cubarsi, tout au long de la Coupe du monde, et les deux hommes ont grandement contribué au sacre de la Roja, après n'avoir encaissé qu'un seul but durant le parcours au Mondial.

Le journal Sport avait récemment révélé les démarches liées à l'intérêt du Barcelone pour recruter Laporte, ce qui a suscité le mécontentement de Bilbao, toujours en colère contre le Barça à cause de l'affaire Nico Williams, et qui a de nouveau le sentiment que le club catalan tente de cibler l'une de ses stars.

C'est pourquoi le club basque a envoyé un message clair : si le Barcelone veut recruter Laporte, il devra payer l'intégralité de la clause libératoire, d'autant que le contrat du joueur court jusqu'à l'été 2028.

Selon certaines sources, le montant de la clause libératoire se situe entre 12 et 15 millions d'euros, mais les dirigeants de Bilbao ont démenti cette information, affirmant que la somme réelle avoisine le double de ces chiffres qui circulent.

Dans tous les cas, l'arrivée de Laporte au Spotify Camp Nou nécessite d'abord le départ de l'un des défenseurs du Barcelone, l'entraîneur Hansi Flick disposant de 5 défenseurs, à savoir Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Ronald Araujo et Andreas Christensen.