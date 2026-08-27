Le club anglais de Tottenham Hotspur a officialisé, ce jeudi, le recrutement de l'international égyptien Omar Marmoush en provenance de Manchester City, sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une clause obligeant le club à transformer l'opération en transfert définitif l'été prochain.

Le club londonien a souhaité la bienvenue à Marmoush sur son site officiel sous le titre « Bienvenue, Omar », confirmant que l'attaquant égyptien rejoint le projet de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi et devient ainsi l'une des recrues phares de l'équipe lors de cette période de transferts estivale.

Marmoush a exprimé sa grande joie d'avoir finalisé son transfert à Tottenham, déclarant : « C'est un sentiment formidable d'être ici, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de débuter mon aventure avec l'équipe et j'ai hâte de rencontrer les supporters. »

Il a ajouté : « Tottenham est l'un des plus grands clubs d'Angleterre, sinon du monde, et le projet du club a été très attractif pour moi. J'ai parlé avec l'entraîneur et j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit, et je suis convaincu que notre passion pour le football nous aidera à réussir ensemble. »

Le club a publié une vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux, dans laquelle il dévoile l'opération et montre l'accueil réservé au joueur par l'association des supporters de Tottenham en Égypte.





De son côté, le directeur sportif Johan Lange a affirmé que le recrutement de Marmoush reflète les ambitions du club, déclarant : « Omar est un joueur doté d'une grande qualité, et il a prouvé sa capacité à briller au plus haut niveau. Nous croyons qu'il sera un élément important dans la réalisation de nos objectifs au cours des prochaines années, et nous avons hâte de le voir apporter un renfort de poids à l'équipe. »

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Quant à l'entraîneur Roberto De Zerbi, il a salué le potentiel de la star égyptienne, en expliquant : « Omar est exactement le type de joueur que nous voulons dans ce club. C'est un joueur ambitieux, assoiffé de succès, qui possède une qualité offensive exceptionnelle, en plus de la vitesse, de l'intelligence et du danger devant le but. Je pense qu'il est capable de faire passer notre puissance offensive à un nouveau niveau. »

Dans son communiqué officiel, Tottenham a retracé le parcours de Marmoush, depuis ses débuts avec Wadi Degla, puis son transfert au Wolfsburg allemand, et sa réussite lors de son prêt à Stuttgart, avant l'éclosion de son étoile avec l'Eintracht Francfort, où il a inscrit 37 buts et délivré 20 passes décisives en 67 matches.

Marmoush a rejoint Manchester City en janvier 2025 et a réalisé un début solide en Premier League, notamment en inscrivant un triplé face à Newcastle United. Il a également remporté le prix du plus beau but de la saison en Premier League et a contribué au sacre de l'équipe en Coupe de la Ligue et en Coupe d'Angleterre, avant de vivre une nouvelle expérience sous le maillot de Tottenham.

Sur le plan international, Marmoush compte 55 matches sous le maillot de la sélection égyptienne, au cours desquels il a marqué 11 buts. Il a par ailleurs participé à trois éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et a disputé la Coupe du Monde pour la première fois cet été, poursuivant ainsi sa carrière avec l'un des clubs les plus en vue de la Premier League.

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