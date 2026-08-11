Sur son LinkedIn profil, l’Italien de 33 ans a publié lundi un message dans lequel il a laissé entendre qu’un nouveau chapitre professionnel pourrait peut-être bientôt s’ouvrir dans sa vie.

« Je ne vais probablement plus rester très longtemps actif dans le secteur du marché des transferts comme je l’ai été jusqu’ici : il est temps de changer d’approche et de point de vue », a écrit Romano, sans donner davantage de précisions. Il n’est donc pas clair s’il s’agit réellement de la fin de son activité en tant qu’expert des transferts ou simplement d’un nouveau coup marketing de Romano.

Des informations plus précises ne seraient communiquées qu’après la fin de la période de transferts en cours, le 1er septembre : « Ce sera bientôt un autre sujet, une fois le mercato fermé », a déclaré l’Italien.

Le message publié sur LinkedIn faisait suite à l’énorme résonance suscitée par son information exclusive sur le prêt de Ronald Araujo, du FC Barcelone vers le FC Liverpool. Selon Romano, le post correspondant a totalisé 49 millions de vues, deux millions de likes, 47 000 commentaires ainsi que plus de deux millions de partages.

Pourquoi Fabrizio Romano s’est-il accroché avec Florian Plettenberg ?

On ne sait pas non plus si cette annonce est liée aux critiques de plus en plus vives sur sa manière de travailler. Tout récemment encore, Romano et le journaliste transferts de Sky, Florian Plettenberg, ont eu un échange verbal musclé sur X, en se lançant plusieurs accusations.

L’Allemand a reproché à Romano de vouloir faire passer des informations exclusives d’autrui pour les siennes et de saper ainsi les principes d’un travail journalistique rigoureux, tandis que l’Italien a de son côté publié des messages privés que Plettenberg lui avait envoyés par le passé.

Par ailleurs, la plateforme en ligne Reddit a récemment infligé une suspension à Romano, estimant, selon ses modérateurs, qu’il « recourt à des pratiques journalistiques douteuses ». Sur la sous-page Reddit Soccer , les publications de l’Italien ne pourront désormais plus être utilisées comme source. La plateforme justifie notamment cette décision par la « frustration croissante » de nombreux utilisateurs à l’égard de Romano.

Que reproche-t-on à Fabrizio Romano ?

En parallèle, il existe aussi des réserves d’ordre moral. Le communiqué indiquait : « Romano a notamment offert une plateforme à Mason Greenwood, ciblé par les critiques en raison d’accusations de viol. » La star anglaise Greenwood avait été arrêtée en janvier 2022 pour suspicion de viol, de coups et blessures et de menaces de mort. Son club de l’époque, Manchester United, l’avait suspendu. Environ un an plus tard, en février 2023, les charges ont été abandonnées.

En tant qu’expert reconnu du marché des transferts, avec un nombre étonnamment élevé d’informations justes à son actif et en tant que relais d’informations exclusives, Romano touche chaque jour un public de plusieurs millions de personnes. Dans ses publications, il se penche sur les événements les plus brûlants du marché des transferts. Son légendaire « Here we go », qui exprime la conclusion d’un transfert, est devenu un phénomène mondial sur internet et la marque de fabrique de l’Italien.