Le FC Barcelone a refusé la première offre présentée par le Paris Saint-Germain pour recruter le milieu de terrain espagnol Ferran Torres, 26 ans, parvenue à la direction du club catalan ce lundi, estimant que le montant proposé ne correspond pas à la valeur marchande du joueur.

Selon ce qu'a publié le journal catalan « Mundo Deportivo », l'offre parisienne s'élevait à 40 millions d'euros (10 millions de bonus), un montant refusé par le club catalan, qui attend une somme bien plus importante pour se séparer des services de l'international.

Un accord personnel entre le joueur et Paris

Le Barça sait que Ferran Torres s'est déjà entendu sur les conditions personnelles avec le Paris Saint-Germain et souhaite signer avec le club parisien dans les plus brefs délais. Toutefois, des sources internes au club catalan ont affirmé qu'il ne donnerait pas son « accord définitif » à l'opération tant que l'offre financière ne répondra pas à ses attentes pour un joueur qui a été une figure clé de la Coupe du monde remportée par l'Espagne et qui bénéficie d'une forte valeur marchande sur le marché européen.

Des négociations attendues

Il est logique, dans le cadre d'une négociation, que le club français présente d'abord une offre inférieure à ce qu'attend le Barça, avant de l'augmenter progressivement pour atteindre son objectif de recruter le joueur espagnol le plus rapidement possible, surtout à l'approche de la fermeture du mercato estival.

Une valeur marchande élevée

Le Barça s'appuie dans sa position de négociation sur le niveau technique affiché par Ferran Torres avec la sélection espagnole lors de la dernière Coupe du monde, en plus de son expérience internationale et de son âge idéal (26 ans), des facteurs qui rendent sa valeur marchande bien supérieure au montant actuellement proposé.

Les prochains jours devraient être le théâtre de nouvelles séances de négociation entre les deux clubs afin de parvenir à un accord définitif satisfaisant toutes les parties, au moment où le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son effectif avec des joueurs dotés d'une grande expérience européenne avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.