Bielsa explique le retard dans la décision de prolonger son contrat avec Leeds

L'énigmatique Argentin a travaillé sur des accords à court terme à Elland Road et préférerait pouvoir décider de son futur cet été.

Marcelo Bielsa a cherché à expliquer pourquoi il retardait sa décision de prolonger son contrat ou non à Leeds, l'énigmatique Argentin réticent à prendre une décision sur son avenir jusqu'à l'été. Cette approche a été favorisée tout au long d'une période productive à Elland Road, avec des accords à court terme engagés une fois qu'une campagne complète a été achevée. Leeds espérait obtenir un accord bien plus tôt en 2021, car ils cherchent à garder le Sud-Américain pour une quatrième saison, mais Bielsa préférerait savoir où tout le monde en est avant de discuter de toute autre paperasse.

Bielsa a déclaré aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur son avenir, le président des Whites, Andrea Radrizzani, exhortant l'entraîneur hautement coté à s'engager sur de nouveaux termes : "La première chose que je veux souligner, c'est que le président m'offre une prolongation et que je la retarde. Cela pourrait être interprété comme le fait que le club ait plus envie que moi de continuer et ce n'est pas le cas. Je ne veux en aucun cas me positionner au-dessus du club".

"Je le répète, je ne vais pas gérer d'autres options tant que mon travail ici à Leeds ne sera pas terminé. Il n'y a aucune spéculation de ma part. La deuxième chose est que la décision de travailler dans un club pour une autre année est si importante que vous devez avoir une sécurité claire. Lorsqu'il vous reste un tiers de la saison à jouer, peut-être que pendant cette période, il se produira des choses qui modifieront le jugement sur vous", a ajouté Marcelo Bielsa.

Le bilan de Bielsa à Leeds

"Il est utile de garder cela à l'esprit. C'est mon raisonnement. Si le club a besoin d'une réponse avant la fin de la saison, je répondrais avant la fin de la saison. Mais si cela se produit, je prendrais le temps de leur dire qu'ils devraient réfléchir à ce qui se passe dans la dernière partie de la saison. Dans ce cas, il est possible qu’ils me disent : "ok, nous attendrons la fin de la saison", ou qu’ils me disent : "non, nous devons résoudre ce problème avant la fin de la saison". Si jamais ils ont besoin d'une réponse avant la fin de la saison, alors j'en donnerais une", a conclu l'Argentin.

La capture de Bielsa par Leeds à l'été 2018 a été considérée comme un véritable coup d'État. L'ancien entraîneur de l'Athletic Club et de Marseille n'a pas perdu de temps pour avoir un impact sur le football anglais, avec son jeu très marqué et basé sur un pressing intense et un football offensif qui a gagné beaucoup d'admirateurs. Il n'a pas été en mesure de guider les Whites vers la promotion à travers les barrages lors de sa première campagne, mais a fait amende honorable un an plus tard, car un retour en Premier League était assuré lors d'un triomphe avec un titre de champion.

Leeds United a continué d'impressionner depuis qu'il a rejoint l'élite cette saison après une absence de 16 ans, leur entraîneur star voyant sa réputation, ses admirateurs et ses résultats monter en flèche. Au total, Bielsa a supervisé 126 matchs pendant son séjour à Elland, Road, avec 66 victoires, 21 nuls et 39 défaites lors de ces rencontres.