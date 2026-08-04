Le Belge Jesse Bisiwu, dernière recrue en date du Barça, a exprimé sa joie de rejoindre le club catalan, soulignant qu'il avait été accueilli de façon formidable lors de ses premiers jours.

Bisiwu (18 ans) avait finalisé ce mardi toutes les étapes de son arrivée officielle au FC Barcelone, signant son contrat courant jusqu'en 2031 en présence du président du club, Joan Laporta, dans les bureaux de l'institution catalane, après que les Blaugranas ont déboursé 8,5 millions d'euros pour le recruter au Club Bruges.





Après avoir signé son contrat avec Barcelone, Bisiwu a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Mes premiers jours ont été formidables. J'ai été accueilli par une famille formidable et j'en suis extrêmement reconnaissant. »

Et d'ajouter : « Ils m'ont réservé un accueil très chaleureux, tout le monde est très amical, et je suis très reconnaissant. »

Il a poursuivi : « Être ici et le voir de mes propres yeux, c'est un sentiment différent ; je suis très heureux d'être ici. »

Il a reconnu : « Quand j'étais petit, je rêvais toujours de jouer pour un grand club comme Barcelone, alors être ici, c'est un rêve qui devient réalité pour moi. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il avait déjà échangé avec l'entraîneur Hansi Flick, Bisiwu a répondu : « Il m'a très bien accueilli, nous avons eu quelques conversations, et il est très facile de comprendre ce que je dois faire cette année : travailler dur et apprendre autant que possible. »

Il a également précisé, à propos de sa condition physique : « Quand l'entraîneur aura besoin de moi, je serai présent ; je veux simplement travailler dur pour être prêt. »

Il a conclu ses propos : « J'ai vu le Camp Nou à la télévision, mais pas en vrai. »