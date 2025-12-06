Bétis Séville - FC Barcelone: Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un leader aux deux visages qui se déplace en Andalousie. Ce samedi soir, le FC Barcelone défend sa première place de Liga sur le terrain du Real Betis avec une seule certitude : son attaque est irrésistible. Mais derrière les 42 buts inscrits en championnat, une statistique inquiète : le Barça encaisse trop. Avec seulement trois "clean sheets" en 14 matchs et une défense qui prend l'eau régulièrement, les Catalans marchent sur un fil.

Une défense haute à quitte ou double

Cette vulnérabilité est le prix à payer pour l'audace tactique de Hansi Flick. Sa ligne défensive, positionnée très haut, est un pari permanent qui expose l'équipe aux contres. Face à un Betis organisé et capable de transitions rapides, ce choix sera mis à l'épreuve. L'absence du nouveau maître à jouer Dani Olmo, blessé à l'épaule, complique encore l'équation pour un Barça qui n'a qu'un point d'avance sur le Real Madrid.

Getty Images

Le Betis, un adversaire qui ne réussit pas aux Catalans

Sur le papier, le Betis (5e) a tout pour exploiter ces failles. Invaincus depuis huit matchs toutes compétitions confondues et galvanisés par leur victoire dans le derby sévillan, les hommes de Manuel Pellegrini sont en pleine confiance. Emmenés par le redoutable Cucho Hernández, ils rêvent de briser une série noire : le club andalou n'a plus battu le Barça à domicile en championnat depuis 2008.

Un duel pour le trône avant l'Europe

Pour Barcelone, l'enjeu est simple : gagner pour conserver son trône et mettre la pression sur le Real Madrid. Mais dans ce match où l'attaque de feu catalane défie une défense andalouse solide, la clé sera peut-être moins de marquer que de ne pas encaisser. Pour Flick et ses hommes, c'est un test de maturité grandeur nature.

Sur quelle chaine suivre le match Betis Seville - FC Barcelone ?

La rencontre entre Betis Seville et le FC Barcelone sera à suivre ce samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h30 sur BeIN Sports Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Bétis Séville - FC Barcelone

LaLiga - LaLiga Estadio de La Cartuja

La rencontre entre le Betis Seville et le FC Barcelone se joue ce samedi 6 décembre à partir de 18h30, heure française, à l'Estadio de La Cartuja.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Betis

Le Betis récupère un atout majeur avec le retour d’Antony, suspendu lors du derby face au Séville FC. En revanche, Hector Bellerín et Isco restent indisponibles, toujours handicapés par leurs pépins physiques. Le staff devra aussi réévaluer l’état de Sofyan Amrabat et Giovani Lo Celso, incertains en raison de problèmes musculaires.

Manuel Pellegrini devrait procéder à une large rotation après la rencontre de Coupe du Roi contre Torrent. Malgré son triplé en milieu de semaine, Rodrigo Riquelme devrait retrouver le banc, tandis qu’Abde Ezzalzouli est pressenti pour débuter sur l’aile opposée à Antony, afin d’apporter percussion et profondeur dans un duel où le Betis espère rivaliser avec le Barça.

Infos sur l'équipe du Barça

Le Barça se déplace à Séville avec plusieurs absences de poids. Marc-André ter Stegen, Gavi et Dani Olmo restent indisponibles, tandis que Ronald Araujo poursuit sa pause liée à son mal-être psychologique. En revanche, Fermin Lopez effectue son retour après avoir surmonté une gêne musculaire.

Frenkie de Jong, lui, a manqué le choc face à l’Atlético pour cause de maladie, mais le Néerlandais est rétabli et devrait reprendre sa place au milieu. L’absence d’Olmo pourrait pousser Pedri à évoluer en position de numéro 10, tandis que Gerard Martin est pressenti pour démarrer en défense centrale.

En attaque, Ferran Torres et Marcus Rashford postulent, mais Robert Lewandowski devrait de nouveau occuper l’axe.

