Besiktas, Pepe a résilié son contrat

Le défenseur central portugais n'est plus un joueur du Besiktas. Le champion d'Europe 2016 a résilié son contrat à l'amiable avec le club turc.

Pepe et le Besiktas c'est fini. L'international portugais a tourné la page de son aventure en Turquie quelques jours seulement après l'élimination du club turc en Ligue Europa dès les phases de poules. Arrivé en Turquie à l'été 2017 après ne pas avoir été conservé par le Real Madrid, le champion d'Europe 2016 avec le Portugal a trouvé un accord à l'amiable avec le Besiktas pour mettre fin à son contrat.

Le défenseur central portugais était l'un des plus gros salaires de l'équipe et il dirait que les problèmes financiers du club stambouliote seraient à l'origine de ce départ dans le but de faire des économies dans les semaines et mois à venir. Une question majeure se pose désormais, dans quel club va rebondir Pepe, désormais âgé de 35 ans, qui ne va probablement pas raccrocher les crampons.

Un retour au FC Porto ?

Pepe disposerait déjà de plusieurs options pour rebondir. Selon les informations du quotidien turc sportif Milliyet, le défenseur central international portugais aurait des offres en provenance du FC Porto, de Wolverhampton et d'équipes de Chinese Super League. Selon le quotidien portugais Record, l’ancien défenseur du Real Madrid privilégierait un retour au Portugal.

Pour rappel, avant d'aller au Real Madrid et de devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste, Pepe s'est révélé avec le FC Porto. Toujours titulaire indiscutable en sélection portugaise, le défenseur central aurait l'avantage d'être suivi de près par son sélectionneur national en cas de retour dans le championnat portugais où les Dragons apparaitraient logiquement comme les favoris pour le signer.