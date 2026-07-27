Beşiktaş annonce son retrait provisoire du dossier Salah

Onder Ozen, le directeur sportif du Besiktas, a annoncé le retrait temporaire des négociations en vue de recruter Mohamed Salah, affirmant que certaines exigences apparues au moment d'aborder le volet financier des discussions ont compliqué l'opération.

Onder Ozen a déclaré, lors d'une conférence de presse : « Depuis un certain temps, les spéculations se sont multipliées autour de Mohamed Salah. Le sujet a été abordé sous toutes ses facettes. Il y a des points que nous souhaitons clarifier à ce propos. »

Et Ozen d'ajouter : « Nous avons pris contact avec Salah. Cela incluait également un modèle pour le financement de l'opération. Salah est une star mondiale et un sportif respecté. Nous lui avons parlé à trois reprises durant la phase où nous n'avions pas encore abordé le volet financier des négociations. Jusqu'à ce point, tout se déroulait sans accroc. »

Il a poursuivi : « Lorsque nous avons commencé à parler du volet financier, cette fluidité qui existait dès le premier jour a commencé à ralentir à partir du 21 juillet. Des demandes ont commencé à arriver, de nature à conduire le flux d'informations et le volet financier dans une impasse. Je peux supposer qu'un sportif respecté comme Salah n'en a pas connaissance. »

Il a enchaîné : « Le club a une politique, et il ne peut s'en écarter. Notre président a très bien défini le point auquel il s'arrêterait, et il s'y est tenu. Le travail dans le domaine de la gestion des joueurs est légal, et il existe une valeur légale à la commission ; la dépasser peut relever d'une situation illégale. »

Il a conclu : « Lorsqu'il s'agit du Besiktas, ne pas entrer dans une telle situation (l'infraction à la loi en matière de commissions) fait aussi partie des exigences de l'appartenance au club. Le président a pris une décision impopulaire et a décidé de se retirer temporairement de la table des négociations dans le dossier Salah. »