Bernd Leno : "Manuel Neuer est le meilleur gardien des 40 dernières années"

Troisième gardien de l'Allemagne, le portier d'Arsenal estime qu'il n'aspire pas à plus pour le moment, Neuer étant ce qui se fait de mieux au monde.

Il y a des sélections où le poste de gardien pose question comme en par exemple et d'autres comme en ou en où le débat est clos depuis longtemps/ Hugo Lloris a rapidement pris le meilleur sur Steve Mandanda et au sein de la Maanschaft, Manuel Neuer fait partie des cadres depuis bientôt dix ans. Marc-André Ter Stegen a bien des envies de grandeur et peut logiquement le revendiquer à la vue de ses prestations avec le Barça, mais le portier du est redevenu la muraille du début des années 2010.

Avec Neuer et Ter Stegen, l'Allemagne peut se targuer d'avoir deux des meilleurs gardiens du monde et il ne reste donc que des miettes pour le troisième portier allemand. La bataille se joue entre Bernd Leno et Kevin Trapp, ancien gardien du PSG. Pour le rassemblement de novembre, Joachim Löw a convoqué le Gunner et celui de Francfort suite au retour de blessure de Ter Stegen. Dans les colonnes de Die Welt, Leno est revenu sur son statut de numéro 3 et semble l'accepter.

"Bien sûr, ce n'est pas facile. Mais je sais très bien à qui j'ai affaire dans ce cas. Je suis conscient de ces choses-là, a déclaré Leno. Après tout, j'ai devant moi le meilleur gardien de but du monde".

Leno: "Je ne suis pas fou"

"Je pense que Manuel est le meilleur gardien au cours des 30 ou 40 dernières années. Je ne suis pas fou et j'essaye de voir les choses de manières positives et de m'améliorer à son contact."

Dans le choc entre l'Allemagne et l'Espagne, c'est bien évidemment Manuel Neuer qui gardera les buts allemands. Avec l'ambition de garder sa cage inviolée et de se qualifier pour le Final 4.