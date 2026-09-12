Le Portugais Bernardo Silva, joueur du Real Madrid, a révélé le rôle que lui demande d'endosser l'entraîneur José Mourinho, à l'issue de la victoire (4-1) contre le Rayo Vallecano, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne, samedi soir.

Silva a déclaré, lors de propos tenus à la presse après la rencontre : « Mourinho me demande d'aider à la construction du jeu. Il veut que j'apporte davantage de fluidité à l'équipe, afin que nous puissions faire progresser le ballon. J'essaie de m'adapter et de livrer la meilleure version de moi-même. »

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L'ancienne star de Manchester City a ajouté : « Je suis encore en train de m'adapter à l'équipe, d'apprendre ce que je peux mieux faire, et comment je peux me développer pour aider l'équipe davantage. »

Le Real Madrid a livré une prestation solide en première période, qu'il a terminée avec une avance de trois buts à zéro, après que Kylian Mbappé a marqué sur penalty, qu'Álvaro Carreras a ajouté le deuxième but, avant que Jude Bellingham n'inscrive le troisième sur une passe de Vinícius Júnior.

Sergio Camello a réduit l'écart pour le Rayo Vallecano en début de seconde période, mais Mbappé est revenu et a marqué son deuxième but dans le temps additionnel, permettant au Real Madrid de s'imposer (4-1) et de porter son total à 12 points, à égalité avec le Barça en tête de la Liga, avec l'avantage pour le club catalan à la différence de buts et un match en moins.

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