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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Bernardo Silva : voici ce que Mourinho me demande durant les matchs

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
B. Silva
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Le joueur portugais continue de s'adapter au Real Madrid

Le Portugais Bernardo Silva, joueur du Real Madrid, a révélé le rôle que lui demande d'endosser l'entraîneur José Mourinho, à l'issue de la victoire (4-1) contre le Rayo Vallecano, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne, samedi soir.

Silva a déclaré, lors de propos tenus à la presse après la rencontre : « Mourinho me demande d'aider à la construction du jeu. Il veut que j'apporte davantage de fluidité à l'équipe, afin que nous puissions faire progresser le ballon. J'essaie de m'adapter et de livrer la meilleure version de moi-même. »

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L'ancienne star de Manchester City a ajouté : « Je suis encore en train de m'adapter à l'équipe, d'apprendre ce que je peux mieux faire, et comment je peux me développer pour aider l'équipe davantage. »

Le Real Madrid a livré une prestation solide en première période, qu'il a terminée avec une avance de trois buts à zéro, après que Kylian Mbappé a marqué sur penalty, qu'Álvaro Carreras a ajouté le deuxième but, avant que Jude Bellingham n'inscrive le troisième sur une passe de Vinícius Júnior.

Sergio Camello a réduit l'écart pour le Rayo Vallecano en début de seconde période, mais Mbappé est revenu et a marqué son deuxième but dans le temps additionnel, permettant au Real Madrid de s'imposer (4-1) et de porter son total à 12 points, à égalité avec le Barça en tête de la Liga, avec l'avantage pour le club catalan à la différence de buts et un match en moins.

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