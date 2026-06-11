Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid est sur le point d’officialiser le recrutement de Bernardo Silva. Le transfert du milieu de terrain de 31 ans, en fin de contrat avec Manchester City, est entré dans sa phase finale et un accord officiel est imminent.

Selon l’expert mercato, le dossier est « pratiquement bouclé » : le club merengue a déposé une offre officielle valable jusqu’en 2028, assortie d’une option pour une saison supplémentaire.

Silva quittera Manchester City cet été après neuf saisons. Chez les Citizens, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus appréciés grâce à son abnégation constante au service du collectif. Une mentalité qui séduit particulièrement l’entraîneur José Mourinho, selon AS.

Selon AS, Jorge Mendes avait déjà proposé le joueur au Real Madrid il y a quelques mois, en suggérant parallèlement le retour de Mourinho, alors que le club n’avait pas encore tranché sur son avenir sportif.

Lorsque le club a confirmé le retour de Mourinho, le dossier Silva a accéléré. Début mai, les dirigeants ont officialisé l’arrivée de l’entraîneur portugais, puis lancé sans attendre la préparation de la nouvelle saison.

Mourinho a immédiatement exprimé son souhait d’intégrer le milieu de terrain à son effectif. Si le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid suivaient aussi depuis longtemps la piste Silva, le retour de l’entraîneur portugais au Santiago Bernabéu a fait basculer la balance en faveur des Merengues.

Silva a alors gelé ses discussions avec d’autres clubs, séduit par les garanties personnelles de Mourinho. Face à une concurrence pourtant vive, le Real Madrid a finalement pris l’avantage. Jeudi, Romano a confirmé, avec sa formule habituelle, que le dossier était « sur le point d’être finalisé », avant d’ajouter : « C’est parti, très bientôt. »