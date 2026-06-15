Bernardo Silva, âgé de 31 ans, a donné son accord pour rejoindre le Real Madrid sous la forme d’un transfert gratuit à l’issue de son contrat avec Manchester City. Le club madrilène a satisfait l’ensemble de ses exigences ainsi que celles de son agent, devançant Barcelone et l’Atlético de Madrid. Toutefois, le milieu de terrain portugais a choisi de repousser la signature au mois de juillet prochain pour des raisons strictement fiscales.

Selon le journal espagnol El Confidencial, le milieu de terrain portugais, qui fêtera ses 32 ans en août, repoussera sa signature jusqu’en juillet, le transfert étant déjà acté et les deux parties ayant convenu d’attendre quelques jours.

Selon le quotidien, ce report « est dicté uniquement par des raisons fiscales, Bernardo Silva souhaitant passer le moins de temps possible en Espagne afin d’éviter de payer 45 % d’impôts ».

Selon la législation espagnole, tout résident fiscal doit prouver qu’il n’a pas passé plus de 183 jours sur le territoire pour éviter une imposition à 45 %. En retardant son arrivée à Madrid au mois de juillet plutôt qu’en juin, le milieu de terrain limitera son temps en Espagne durant l’année fiscale 2026, et d’éviter ainsi les 45 % d’impôt exigés des résidents fiscaux espagnols.

Bernardo Silva, ancien joueur de Monaco, était également courtisé par le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, mais le Real Madrid a su répondre à toutes les exigences du joueur et de son agent pour finaliser ce transfert gratuit, l’un des plus retentissants de l’été.