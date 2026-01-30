Bernardo Silva, le dernier avertissement

Les Gunners auraient pu compter jusqu'à neuf points d'avance en début de mois, mais pour l'instant, les hommes de Mikel Arteta ne devancent City que de quatre points. L'international portugais a désormais juré de se battre bec et ongles contre Arsenal pour terminer la saison en tête.

Arsenal avait l'opportunité de prendre sept points d'avance en tête de la Premier League le week-end dernier, mais s'est incliné 3-2 à domicile face à Manchester United. Si l'entraîneur Arteta a félicité les Red Devils, il a reconnu que son équipe n'avait pas été à son meilleur niveau.

L'Espagnol a déclaré à l'émission Match of the Day de la BBC : « Il faut féliciter Manchester United. Nous leur avons offert un but, ce qui est inhabituel et douloureux, puis ils ont eu deux occasions franches avec des buts incroyables. Nous n'étions pas à notre meilleur niveau. Pendant les 30 premières minutes, nous dominions totalement, marquant même un but, mais ensuite, nous avons perdu le ballon à de nombreuses reprises dans des zones cruciales. Nous avons commencé à perdre le contrôle et la domination, et le match est devenu chaotique. Les joueurs méritent des éloges pour leur régularité.

« Quand nous perdons un match, j'en prends la responsabilité et je dois protéger les joueurs. Nous avons tout simplement gâché cette opportunité. Si vous voulez gagner, vous devez traverser ces moments difficiles et vous ne pouvez pas espérer gagner tous les matchs, ce n'est pas réaliste. La marge d'erreur est infime et nous l'avons encore réduite. Maintenant, nous devons réagir et voir de quoi nous sommes capables. » Aujourd'hui, nous n'étions pas à notre niveau et nous l'avons payé cher.

Silva a affirmé avec assurance qu'au cours de son passage à City, débuté en 2017 après son arrivée en provenance de Monaco, il a remporté six titres de Premier League, tandis que Liverpool en a remporté deux. Arsenal a terminé deuxième lors des trois dernières saisons et Silva n'a pas manqué de le rappeler aux Gunners. Il a également déclaré que l'équipe de Pep Guardiola ne baisserait jamais les bras.

Il a déclaré : « D'après mon expérience ici en Angleterre, Liverpool a remporté deux titres de champion et nous six, donc je n'ai jamais vu Arsenal remporter le championnat. Mais la vérité est qu'actuellement, ils sont dans une meilleure position que nous. J'ai récemment dit que les deux équipes allaient encore perdre des points, mais malheureusement, nous avons mal commencé l'année, car nous aurions pu prendre l'ascendant psychologique et nous ne l'avons pas fait. Ils auraient ensuite pu creuser l'écart, mais ils ne l'ont pas fait, ce qui nous a donné un peu d'espoir. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer et chaque saison est différente. » Nous gardons sans aucun doute espoir et ambition de lutter pour ce titre de Premier League.