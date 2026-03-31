Bernardo Silva, le choix du roi

Le club catalan affiche une situation financière bien meilleure cette année, et Silva devrait être libre de tout contrat.





Le milieu de terrain vétéran est en fin de contrat cet été, et selon A Bola (via Sport), il aurait déjà fait part à Manchester City de son intention de quitter le club cet été. Il semble désireux de relever un nouveau défi après neuf ans à l'Etihad.





Bernardo Silva privilégierait l'offre de Barcelone





Le quotidien portugais indique que la priorité de Silva est de rejoindre Barcelone, un rêve de longue date. Si Barcelone lui fait une offre, il la privilégiera, et son agent, Jorge Mendes, a déjà entamé des discussions avec le club catalan pour évoquer un éventuel transfert.





Barcelone bien pourvu au milieu de terrain





Malgré les liens étroits entre Mendes et le président du FC Barcelone, Joan Laporta, Marca affirme que le Barça n'a actuellement aucune intention de recruter Silva. Le FC Barcelone dispose d'un effectif plus que bien pourvu au milieu de terrain, et le poste qui conviendrait sans doute le mieux à Silva, celui de numéro 10, est actuellement occupé par Fermin Lopez et Dani Olmo.





Autres offres d'Europe





Parallèlement, Silva ne manquera pas d'offres cet été. La Juventus serait disposée à lui proposer un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 7 à 8 millions d'euros. Le joueur de 32 ans aura également la possibilité de rejoindre l'Arabie saoudite ou la Major League Soccer s'il le souhaite, l'Inter Miami étant intéressé. L'Atlético de Madrid a été brièvement associé à son profil en Espagne, et Galatasaray en Turquie est une autre destination possible.