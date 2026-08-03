Bernardo Silva a vécu, lundi, sa première journée en tant que joueur du Real Madrid, après avoir rejoint la Maison blanche dans le cadre d'un transfert libre en provenance de Manchester City.

Le milieu de terrain portugais a passé sa visite médicale dans la matinée, avant de disputer les deux séances d'entraînement prévues au cours de la journée dans la cité du Real Madrid, ses premiers entraînements sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho, avant de s'exprimer sur la chaîne de télévision du Real Madrid sur des sentiments dominés par l'enthousiasme.

Bernardo Silva a déclaré : « C'est très spécial et je suis vraiment heureux d'être ici. Il n'y a pas besoin de parler de ce club, car son histoire parle d'elle-même. »

Il a ajouté : « Je suis très heureux de commencer cette étape et d'essayer d'aider cette équipe à poursuivre ses victoires, car c'est ce qu'elle sait faire. Je suis un joueur de plus présent pour aider et essayer de poursuivre le chemin des victoires de ce club formidable. »

Bernardo Silva a reconnu la difficulté du début de ses entraînements avec le Real Madrid, tout en saluant dans le même temps l'ambiance au sein du groupe : « Je suis fatigué. Le premier entraînement a été difficile, mais je suis très content de faire connaissance avec mes coéquipiers. J'en connais déjà bien certains, car j'ai joué contre eux de nombreuses fois. »

Il a poursuivi : « Tout le monde s'entraîne avec une grande intensité, et cet endroit vous donne l'impression d'être à la maison. »

Le joueur portugais a également parlé de José Mourinho, qu'il a déjà affronté en tant qu'adversaire par le passé : « Nous avons parfois été adversaires, et maintenant nous sommes dans la même équipe. C'est un entraîneur qui compte beaucoup pour le football portugais ; depuis que je suis petit, nous suivions beaucoup ses équipes, et il a toujours placé le nom du Portugal au plus haut niveau. Je suis très heureux de commencer à travailler et à apprendre avec lui. »

Au sujet de l'apport qu'il peut offrir, Bernardo Silva s'est défini comme un joueur polyvalent qui place l'équipe au premier plan : « Je suis un joueur qui mise sur le travail, et qui essaie de rendre meilleurs ceux qui jouent à mes côtés. J'essaie toujours d'être disponible à plusieurs postes pour aider l'équipe. Je peux m'adapter à de nombreux endroits, et je serai prêt pour ce dont le Real Madrid aura besoin. »

Le milieu de terrain a expliqué que l'appel du Real Madrid n'a laissé place à aucun doute, et qu'il a accepté immédiatement sans réfléchir : « Quand le Real Madrid s'est manifesté, il était impossible de dire non, et je n'ai pas réfléchi à deux fois. »

Il a complété : « Après avoir joué de nombreuses fois contre le Real Madrid, on ressent à quel point il est grand, et à quel point le stade Santiago Bernabéu est imposant. Être proche de ma famille, et très près du Portugal, dans une culture très similaire, aide. Mais rêver de jouer dans le meilleur club de l'histoire du football est un privilège. »

Bernardo Silva a enchaîné en dévoilant ses modèles dans le football, parmi lesquels figure un nom actuellement associé au club madrilène : « J'en ai plusieurs. Zinédine Zidane est sans aucun doute l'un d'eux. Ainsi que Rui Costa, parce que c'est un joueur de Benfica et du Portugal, et Luka Modrić, qui a été un grand modèle et un exemple sur le terrain comme en dehors. »

Il a conclu : « Zidane fait peut-être partie des cinq meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il jouait presque à mon poste, et quand j'étais petit, j'observais sa manière de maîtriser le ballon et sa façon de jouer. »