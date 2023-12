Bernardo Silva dévoile la demande la plus folle de Guardiola

Bernardo Silva a révélé la chose la plus folle que Pep Guardiola lui a demandé de faire à Manchester City

Silva a joué divers rôles dans de multiples positions depuis qu'il a rejoint City en 2017, mais Guardiola a surpris tout le monde lorsqu'il a commencé la star portugaise au poste d'arrière gauche contre Arsenal la saison dernière. City a gagné ce match 3-1 et a remporté le titre de Premier League, mais Silva estime que le choix de son manager était un énorme risque.

Dans une interview accordée à la publication portugaise A Bola, il a déclaré : "La chose la plus folle qu'il m'ait demandée est probablement de jouer sur l'aile à l'Emirates contre Saka. Ce n'était pas facile et c'était un match avec beaucoup de pression parce que nous étions derrière eux et que si nous perdions ou faisions match nul, nous serions hors de la lutte pour la Premier League.

L'article continue ci-dessous

"J'ai dû jouer ce match contre l'un des meilleurs ailiers du championnat, c'est un moment dont je me souviendrai toute ma carrière. Et j'ai adoré ça, j'ai adoré ça. À la fin, c'était difficile, mais c'était un grand défi, que j'ai adoré.

City a abordé sa rencontre de février avec Arsenal avec trois points de retard sur l'équipe de Mikel Arteta, après avoir disputé un match de plus. John Stones étant blessé, Guardiola a fait confiance à Silva pour jouer le rôle de "Stones", c'est-à-dire passer de la défense au milieu de terrain lorsque City avait la possession du ballon. Une victoire 3-1 a permis à City de prendre la tête du classement à la différence de buts et, à la fin de la saison, le club avait remporté un triplé historique.

L'ex-Monaco est l'un des meilleurs joueurs de City depuis qu'il a rejoint le club, et il a poursuivi son excellente forme au cours de la campagne actuelle. Si les champions veulent défendre leurs couronnes nationale et européenne, il devra être à son meilleur niveau d'ici au mois de mai. Le prochain rendez-vous de City est un match de championnat contre Sheffield United, samedi, à l'Etihad Stadium.