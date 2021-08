Bernardo Silva a choisi son prochain championnat

L'ailier de Manchester City coudrait absolument évoluer en Liga, selon les médias ibériques.

L'ancien Monégasque Bernardo Silva ne veut se rendre qu'en Liga s'il quitte Manchester City cet été, selon AS.

Le Portugais a été lié à un transfert à Tottenham ces dernières heures, mais il aurait dit à son agent, Jorge Mendes, qu'il souhaitait jouer en Espagne afin de se rapprocher de sa famille.

L'Atletico Madrid et le FC Barcelone sont les candidats les plus probables pour sa signature, bien qu'aucune des deux opérations ne soit facile.

Silva, 27 ans, est né à Lisbonne et est passé par le système des jeunes de Benfica avant de rejoindre Monaco en 2014 – en prêt – puis de signer définitivement en 2015. Il a passé deux saisons en Ligue 1 avant de rejoindre Pep Guardiola et Manchester City en 2017.

Silva a remporté des titres partout où il est allé. Il a remporté la Primeira Liga avec Benfica en 2014, ainsi que la Ligue 1 avec Monaco en 2017. Il a remporté trois titres de Premier League avec City, ainsi que la FA Cup, deux Community Shields et quatre League Cups.

Pep Guardiola avairt confié que des départs étaient attendus cet été à City, dans une récente conférence de presse :

"Pas seulement Bernardo, il y a deux, trois ou quatre joueurs qui veulent partir mais ce sont nos joueurs sous contrat et quand ils apportent une offre et que leurs agents viennent ici et qu'ils veulent partir, nous sommes ouverts pour discuter d'absolument de tout, mais ça dépend d'eux", a-t-il confié. « Sinon, ils continueront à s'entraîner très bien, ils resteront ici et je déciderai s'ils jouent ou ne jouent pas. Les joueurs qui veulent partir savent que la porte est ouverte".